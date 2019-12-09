В Steam выйдет симулятор Иисуса Христа (видео)

В игре можно будет ходить по воде и сражаться с Сатаной

Студия SimulaM в онлайн-магазине Steam анонсировала выход игры I Am Jesus Christ. Это симулятор Иисуса Христа.

Трейлер I Am Jesus Christ

Как отмечают разработчики, игра расскажет о деяниях Иисуса Христа, описанных в Новом Завете, начиная от его крещения до распятия и воскресения. В I Am Jesus Christ будет открытый мир и возможность творить чудеса. В образе Иисуса игрок сможет ходить по воде, исцелять больных, усмирять бури, изгонять демонов и даже сражаться с Сатаной. В студии SimulaM отмечают, что, творя чудеса, у игроков будет расходоваться шкала святого духа. Чтобы восполнить ее, нужно будет читать молитвы.

На данный момент игра еще находится в разработке и дата выхода неизвестна.