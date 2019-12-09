В Steam выйдет симулятор Иисуса Христа (видео)
15:12, 09 декабря 2019Игры
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В игре можно будет ходить по воде и сражаться с Сатаной
Игра расскажет о главных деяниях Иисуса Христа / store.steampowered.com
Студия SimulaM в онлайн-магазине Steam анонсировала выход игры I Am Jesus Christ. Это симулятор Иисуса Христа.
Трейлер I Am Jesus Christ
Как отмечают разработчики, игра расскажет о деяниях Иисуса Христа, описанных в Новом Завете, начиная от его крещения до распятия и воскресения. В I Am Jesus Christ будет открытый мир и возможность творить чудеса. В образе Иисуса игрок сможет ходить по воде, исцелять больных, усмирять бури, изгонять демонов и даже сражаться с Сатаной. В студии SimulaM отмечают, что, творя чудеса, у игроков будет расходоваться шкала святого духа. Чтобы восполнить ее, нужно будет читать молитвы.
В I Am Jesus Christ можно будет сразиться с Сатаной / store.steampowered.com
На данный момент игра еще находится в разработке и дата выхода неизвестна.
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