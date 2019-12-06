Игроки жалуются, что не могут запустить Red Dead Redemption 2 в Steam

На релизе Red Dead Redemption 2 многие пользователи Steam столкнулись с проблемами

Вчера, 5 декабря, состоялся релиз игры Red Dead Redemption 2 в онлайн-магазине Steam. Однако не все пользователи смогли оценить новый ковбойский экшн от студии Rockstar Games.

Многие игроки стали жаловаться, что испытали трудности с запуском игры.

«Ждешь выхода на пк. Ждешь выхода в стим. Ждешь пока скачается. Ждешь когда разрешат запустить. Ждешь когда распакуется. Ждешь когда установится Рокстар Лончер или что там у них. Ждеш когда встанут новые дрова на видяху. Идешь на… потому что игре «не удалось инициализировать видеокарту», - пишет Duo.

«Качал всю ночь и все утро 112 гб игры. Весь день ждал, когда уже наступит 6 декабря. Наступило 6 декабря. В 12 часов ночи начинается распаковка и установка. В 2 часа ночи установка завершается. Нажимаю играть. Игра запустилась. Выбираю сюжетный режим. На первом же видеоролике вылет с непредвиденной ошибкой из-за нехватки памяти», пишет пользователь под ником Сказочный лжец.

«Непредвиденная ошибка, танцы с бубном не помогают. Спасибо Рокстар!», - пишет Wismuth.

«На первый взгляд игра неплохая, но есть ряд проблем технического характера. На моей видеокарте 1050ti игра запустилась, что не может не радовать, однако в настройках графики игра видит лишь 3198 памяти вместо 4000. Естественно поначалу я по привычке накрутил настройки на ультра (что входит в рамки 3198 и по идее должно тянуть), но столкнулся с дикими фризами через каждые 2-3 минуты», - QuantBinar.

Трейлер Red Dead Redemption 2

Однако в Steam есть и положительные отзывы о Red Dead Redemption 2.

«Очередной шедевр от Рокстар. Графика, физика, сюжет, проработанный открытый мир и крутые перестрелки. Здесь отлично почти все, кроме оптимизации. Перед запуском пришлось немного потанцевать с бубном. Обновить драйвера на видеокарту и увеличить файл подкачки», - говорит Vito.

«Игра завелась без танцов с бубном ! И когда я зашел в обзоры, понял, что мне повезло. Полет нормальный, Ультра FullHD Ryzen 3700x + 2070 Super (35 Fps)», - написал RainHardt.

О чем Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 – это вестерн в открытом мире от компании Rockstar Games. Действие игры происходит в 1899 году на Диком Западе, на территории нескольких вымышленных штатов США. Сюжет игры рассказывает об Артуре Моргане, одном из членов банды Датча Ван дер Линде. После неудачного ограбления парома бандиты вынуждены скрываться в глуши от федеральных агентов и охотников за головами. В Red Dead Redemption 2 помимо сюжетной кампании есть много интересных побочных миссий и занятий для игрока, среди которых: перестрелки, ограбления, охота на диких животных и скачки на лошадях. Red Dead Redemption 2 высоко оценили, как критики, так и геймеры. На агрегаторе Metacritic у игры 97 баллов. Только за первые две недели с момента релиза Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом свыше 17 млн копий.

Напомним, Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября 2018 года на PS4 и Xbox One. На ПК игра вышла 5 ноября 2019 года, но только в Rockstar Games Launcher и Epic Games Store. А в самый популярный онлайн-магазин Steam игра вышла 5 декабря.