В GTA Online можно будет ограбить казино

Совершить налет на казино Diamond игроки смогут уже 12 декабря

Студия Rockstar Games анонсировала новое ограбление для онлайн-режима игры GTA 5. Об этом разработчики сообщили на официальном сайте игры. Ограбление казино-отеля Diamond станет доступно игрокам 12 декабря.

Разработчики заявили, что ограбление казино Diamond будет отличаться от других аналогичных заданий. «Чтобы помочь семье Чен и ограбить самое защищенное здание во всем Лос-Сантосе, вам придется провернуть операцию невиданных размеров. В ходе нее можно будет выбрать разнообразные задания по подготовке, от которых будет зависеть стратегия нападения. В само казино можно будет попасть разными способами. Внутри же вас будет ждать чутко реагирующая на все непредвиденные ситуации охрана, а вам и вашей банде придется постоянно принимать важные решения и разбираться с их последствиями, и все это в беспрерывно меняющихся обстоятельствах», - говорится в сообщении Rockstar.

Трейлер GTA Online

Напомним, Diamond - это полноценное казино, которое появилось в GTA Online в конце июля этого года и помогло игре поставить рекорд посещаемости игры за один день. Однако вскоре Rockstar пришлось отключить возможность проводить время за азартными играми для игроков из более чем 30 стран мира, где азартные игры запрещены законом.