Death Stranding отдают со скидкой в PS Store

Скидка на игру легендарного Хидео Кодзимы будет действовать до 10 декабря

Спустя месяц после релиза в PS Store нашумевшая игра легендарного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы - Death Stranding получила скидку 18%.

Расширенное издание игры о тяжелых буднях курьера в мире постапокалипсиса отдают в PS Store за 1799 грн. Акция продлится до 10 декабря.

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О чем Death Stranding

Death Stranding показывает мир будущего, где произошел страшный катаклизм, США лежат в руинах, а по земле бродят смертоносные твари. Горстки уцелевших людей прячутся в подземных убежищах, а на поверхность выходят только курьеры, которые доставляют еду, медикаменты и другие полезные припасы. Одним из таких стал главный герой игры – Сэм Портер Бриджес, его сыграл и озвучил Норман Ридус. Звезда «Ходячих мертвецов» не единственная знаменитость в игре. В Death Stranding также сыграли актер Мадс Миккельсен, девушка Бонда - Леа Сейду и режиссер Гильермо дель Торо. Однако несмотря на звездный состав и большой ажиотаж игра оказалась не такой идеальной, как надеялись фанаты.

Трейлер Death Stranding

Напомним, Death Stranding вышла 8 ноября на консоль PS4 и получила на агрегаторе рецензий Metacritic 82 балла от критиков и 7.4 от игроков. На ПК игра Хидео Кодзимы выйдет летом 2020 года.