Издатели PUBG Mobile стали лидерами по прибыли на рынке мобильных игр

Компания Tencent в ноябре заработала $278 млн

Издатель видеоигр, компания Tencent стала лидером на рынке мобильных игр за ноябрь 2019 года. Две игры издателя – PUBG Mobile и Honor of Kings принесли компании $278 млн. Об этом на своем сайте сообщила аналитическая компания Sensor Tower.

Согласно отчету аналитиков, за прошлый месяц самой прибыльной игрой на смартфонах оказалась многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы PUBG Mobile. Она показала пятикратный рост по доходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработав $158 млн. Больше половины этой суммы принесли внутриигровые продажи в Китае. В свою очередь продажи в США составили 14%, а в Японии всего 9% от общей суммы.

Мобильная игра Honor of Kings показала рост доходов, которой увеличился на 1% по сравнению с ноябрем прошлого года. Тем не менее она принесла доход в $120 млн. Около 94% от этой суммы пришлось на внутриигровые покупки в Китае.

Также в Sensor Tower отметили, что издатель Tencent оказался не единственной компанией, у которой сразу две игры попали в десятку самых прибыльных в ноябре. Другим таким издателем оказалась Playrix. Ее головоломка Homescapes стала восьмой по выручке в App Store и девятой в Google Play. Еще одна игра компании, Gardenscapes, удержала восьмую строчку в онлайн-магазине от Google.