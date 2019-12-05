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Издатели PUBG Mobile стали лидерами по прибыли на рынке мобильных игр

18:21, 05 декабря 2019
Игры
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В ноябре доходы PUBG Mobile составили $158 млн / pubg.com

Издатель видеоигр, компания Tencent стала лидером на рынке мобильных игр за ноябрь 2019 года. Две игры издателя – PUBG Mobile и Honor of Kings принесли компании $278 млн. Об этом на своем сайте сообщила аналитическая компания Sensor Tower.

Согласно отчету аналитиков, за прошлый месяц самой прибыльной игрой на смартфонах оказалась многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы PUBG Mobile. Она показала пятикратный рост по доходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработав $158 млн.  Больше половины этой суммы принесли внутриигровые продажи в Китае. В свою очередь продажи в США составили 14%, а в Японии всего 9% от общей суммы.

Мобильная игра Honor of Kings показала рост доходов, которой увеличился на 1% по сравнению с ноябрем прошлого года. Тем не менее она принесла доход в $120 млн. Около 94% от этой суммы пришлось на внутриигровые покупки в Китае.

Игра Homescapes от компании Playrix / malavida.com

Также в Sensor Tower отметили, что издатель Tencent оказался не единственной компанией, у которой сразу две игры попали в десятку самых прибыльных в ноябре. Другим таким издателем оказалась Playrix. Ее головоломка Homescapes стала восьмой по выручке в App Store и девятой в Google Play. Еще одна игра компании, Gardenscapes, удержала восьмую строчку в онлайн-магазине от Google.

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