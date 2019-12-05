Глава Xbox признался, что дома играет на еще не вышедшей консоли Project Scarlett

Фил Спенсер заявил, что доволен работой создателей консоли нового поколения

Глава компании Xbox Фил Спенсер рассказал, что начал пользоваться консолью нового поколения под кодовым названием Project Scarlett. Об этом Спенсер сообщил на своей странице в Twitter.

По словам главы Xbox, приставка Project Scarlett стала его основной домашней консолью. «На этой неделе я принес Project Scarlett домой, и она стала моей основной консолью. Я играю на ней, общаюсь с сообществом и да, использую контроллер Elite Series 2 — это потрясающе. Команда проделала отличную работу. 2020-й будет невероятным годом», - написал Фил Спенсер.

Что такое Project Scarlett

Project Scarlett – это консоль нового поколения от компании Xbox. Согласно сообщениям разработчиков, Project Scarlett использует процессор от AMD, созданный по заказу Microsoft, твердотельный накопитель, высокоскоростную оперативную память формата GDDR6, поддержку разрешения до 8K, рендеринга до 120 кадров в секунду и трассировку лучей. Релиз Project Scarlett намечен на конец 2020 года.

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Напомним, ранее Фил Спенсер заявлял, что на Project Scarlett будет обратная совместимость с предыдущими поколениями приставки Xbox. А новые игры для консоли разработчики планируют выпускать каждые 3-4 месяца.