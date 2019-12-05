В Apex Legends появится бесплатный облик для персонажа в стиле «Звездных Войн»

Получить уникальный скин игроки смогут до 14 января

В шутере Apex Legends появился бесплатный облик для разведчика Патфайндера по мотивам игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Об этом сообщила студия Respawn Entertainment в Twitter.

Как заявили разработчики, чтобы получить образ, нужно зайти в игру в период с 3 декабря по 14 января на любой из игровых платформ – ПК, PS4 или Xbox One.

Что такое Apex Legends

Apex Legends – это компьютерная игра в жанре многопользовательского шутера от первого лица и королевской битвы, разработанная студией Respawn Entertainment. В игре на одной карте до 60 игроков, действующих группами по три человека, сражаются друг против друга. Главная особенность Apex Legends в необычной для жанра королевской битвы системе сигналов, которые можно подать товарищам в команде и персонажах со своими уникальными способностями.

Геймплей Apex Legends

Напомним, на днях, 3 декабря для Apex Legends вышло большое обновление с изменением системы прогрессии. Максимальный уровень игроков повысили до 500, а общее количество бесплатных лутбоксов подняли с 45 до 199 штук.