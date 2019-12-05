«Гвинт» на консолях закроют

Игроки обвиняют студию CD Projekt RED в предательстве

Поддержка коллекционной карточной игры «Гвинт» на консолях PS4 и Xbox One будет прекращена. На этих платформах игре осталось существовать полгода. Об этом сообщила студия CD Projekt RED на официальном сайте игры.

По словам разработчиков, уже 9 декабря на консольные версии «Гвинта» выйдет последнее обновление, которое «заморозит» игру в текущем состоянии, а все последующие патчи и дополнения на PS4 и Xbox One выходить не будут. Кроме того, подбор соперников для матчей будет осуществляться строго в рамках каждой из платформ, и пользователи консолей не смогут больше сыграть по сети с пользователями ПК-версии «Гвинта».

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Начиная с 9 декабря 2019 года и по 9 июня 2020 года игроки смогут перенести свой прогресс в игре в аккаунт GOG - как на ПК, так и на мобильных платформах. Перенести игрокам разрешат практически все внутриигровые ресурсы включая карты, бочки и награды. Однако разработчики предупредили, что владельцы PS4 столкнуться с трудностью – они не смогут перенести в аккаунт на ПК такой ресурс, как метеоритная пыль.

Почему прекращают поддержку на консолях

Как сообщили в компании CD Projekt RED, консольные версии «Гвинта» было решено закрыть из-за нехватки ресурсов для развития всех версий проекта. А поскольку самые популярные и прибыльные версии игры на ПК и iOS, было решено сосредоточиться только на них.

Как отреагировали игроки

Фанаты болезненно отреагировали на такое заявление компании. Одни игроки жалуются на то, что у них и так есть аккаунт в GOG с ПК-версией «Гвинта», а значит перенести свой прогресс с консолей не получится. Другие геймеры обвиняют CD Projekt RED в предательстве.

«Я не понимаю, почему каждый декабрь был трагедией для этой игры. Это официально хуже, чем 6 месяцев ждать обновление Homecoming. Черт возьми, кто-нибудь из нас должен продолжать играть в эту игру?», - говорит игрок под ником croloris.

«Я отреагирую на это, как только закончу доставать нож из моей спины», - пишет StrykerxS77x.

«Вау! Играю в игру годами и трачу на нее деньги и такая благодарность… Думаю, я тоже не буду покупать Cyberpunk, зная, как CDPR относятся к консольным игрокам» - говорит Rizlazz420.

«Не хотите ли вы рассмотреть возможность объединения аккаунтов? В дополнение к моему аккаунту на PS4, где у меня хороший прогресс и где я потратил приличные деньги, у меня есть и учетная запись в GOG. А значит, чтобы перенести прогресс с консоли мне придется создать в GOG еще одну учетную запись. Я понимаю, что я в меньшинстве, но я предпочел играть на PS4. И если уж придется переносить прогресс, CDPR могли бы это как-то компенсировать ресурсами или другими бонусами, чтобы смягчить удар», - пишет SmashThruPlanets.

Напомним, на PS4 и Xbox One «Гвинт» вышел в мае 2017 года. В конце октября 2019 года карточная игра также появилась на iOS. В следующем году разработчики планируют выпустить «Гвинт» на Android.