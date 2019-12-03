Сегодня Playstation исполнилось 25 лет

Компания Sony празднует юбилей своего игрового подразделения

Сегодня, 3 декабря, исполнилось 25 лет с момента выпуска консоли Playstation. В честь этого события президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан опубликовал открытое в блоге компании.

«3 декабря 1994 года – 25 лет назад – первая Playstation поступила в продажу в Японии. Однажды небольшая, но талантливая команда под крылом компании Sony загорелась идеей создать платформу, благодаря которой игроки могли бы наслаждаться самыми разными играми и для которой разработчики могли бы создавать настоящие шедевры. В первой же день в Японии было продано свыше 100 тысяч единиц первой консоли Playstation, а чуть позже это число перевалило за 100 млн единиц по всему миру, что сделало ее самой первой домашней консолью, которой удалось преодолеть этот рубеж. Очень приятно видеть, что наши поклонники, выросшие на первой консоли Playstation, передали любовь к играм и своим детям, которые теперь играют на Playstation 4. От лица всех сотрудников Playstation хочу сказать вам спасибо за то, что разделяете с нами это путешествие. Нам не терпится увидеть, что нас с вами ждет впереди!», - написал Джим Райан.

Полный текст письма можно прочитать тут.

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Напомним, Sony обратила внимание на консоли еще в 1988 году в связи с сотрудничеством с тогдашним лидером рынка – Nintendo. Компания Sony должна была разработать аудиосистему и дополнительный CD-привод для приставки Super Nintendo (SNES-CD).

В процессе работы в Nintendo заметили, что по контракту Sony сможет получать прибыль с каждой проданной игры для SNES-CD. В 1991 году на Consumer Electronics Show - выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Sony анонсировала сотрудничество с Nintendo. Однако на следующий день на сцену вышли представители Nintendo и заявили, что разрывают контракт с Sony в пользу нового контракта с нидерландской компанией Philips. Для японского бизнес-сообщества такой ход выглядел как предательство – когда одна японская компания унижает другую японскую компанию в пользу европейской. В Sony решили не забрасывать свои наработки, а создать собственную игровую систему, которая смогла бы стать успешнее, чем Nintendo. Так в 1994 году свет увидел первую консоль Playstation. Довольно быстро она смогла завоевать свое место в индустрии, а впоследствии стать лидером консольного рынка, оставив Nintendo позади.