В декабре для стратегии Anno 1800 выйдет самое большое дополнение

Дополнение «Во льдах» появится уже 10 декабря и добавит в игру новый регион

Студия Ubisoft Blue Byte объявила дату релиза третьего дополнения первого сезонного пропуска для стратегии Anno 1800. Дополнение под названием «Во льдах» выйдет уже 10 декабря. Об этом разработчики сообщили на официальном сайте игры.

О чем Anno 1800

Anno 1800 – это градостроительный и экономический симулятор с элементами стратегии в реальном времени. Действия игры происходят в 19 веке. Игроки оказываются на заре индустриальной эпохи. Они должны исследовать и обустраивать новые территории, строить большие города, добиваться успехов в торговле, дипломатии и военном деле.

Разработчики утверждают, что дополнение «Во льдах» станет самым крупным DLC для Anno 1800. В игру добавят:

Новый регион – Арктику,

Главу для сюжетной кампании

Более 60 квестов

2 социальных класса - исследователи и техники

32 постройки

6 производственных цепочек

13 новых товаров.

Кроме того, в студии Ubisoft утверждают, что в новом регионе игрокам придется бороться с холодом с помощью новой системы отопления, а также строить свой воздушный торговый флот из дирижаблей.

Трейлер Anno 1800

Напоминаем, в онлайн-магазине Epic Games Store стратегия Anno1800 продается со скидкой 40%.