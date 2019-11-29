Украинский киберспортсмен S1mple отказался от партнерства с платформой Twitch

Александр Костылев остро отреагировал на блокировку своего аккаунта

Украинский игрок команды NAVI по CS:GO Александр Костылев, известный под ником S1mple обратился к Twitch с просьбой прекратить партнерство с платформой. Об этом киберспортсмен написал на своей странице в Twitter.

«Не могу снять партнерство из-за бана, пожалуйста, сделай это за меня, Twitch», - написал Александр, который сегодня получил блокировку своего аккаунта и теперь не может самостоятельно в него зайти, чтобы отменить партнерство с популярной геймерской стриминговой платформой.

Александр считает, что его канал заблокировали незаслуженно. «Еще один бан. Глупый Twitch не понимает разницы между разными значениями одного и того же слова в зависимости от контекста. Я устал стримить на этой ужасной платформе, постоянно подбирая правильные слова. Если вы даете баны просто так, то эти правила должны быть одинаковыми для всех стримеров», - написал Костылев.

Напомним, это уже вторая блокировка канала Костылева на Twitch. В августе 2019 года он получил временный бан за «разжигание ненависти к человеку или группе лиц», когда в шутливой форме оскорбил игрока Кирилла Михайлова (Boombl4). Тогда блокировка аккаунта продлилась неделю. Как долго будет действовать текущий бан — неизвестно.