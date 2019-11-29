Rockstar подготовила подарки для игроков в Red Dead Redemption 2

С помощью подарков студия заглаживает вину перед ПК-игроками за многочисленные баги

Студия Rockstar Games на своем официальном сайте опубликовала список внутриигровых подарков, которые получат владельцы ПК-версии Red Dead Redemption 2. Таким образом компания хочет загладить свою вину перед игроками, которые столкнулись с многочисленными техническими проблемами в Red Dead Redemption 2 на ПК.

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Согласно сообщению разработчиков, все пользователи на ПК получат множество мелочей для своего персонажа в Red Dead Online – многопользовательском режиме игры. В гардеробной лагеря или любом магазине появится пончо, которое можно забрать бесплатно, а также ящик с провизией — его можно получить на почте в лагере или в любом отделении. Именно этот ящик содержит подарки для игроков:

100 патронов для пистолетов

100 патронов для револьверов

100 патронов для винтовок

100 патронов для дробовиков

20 огненных стрел

20 отравленных ножей

20 бутылок с зажигательной смесью и

20 зажигательных патронов для дробовика

10 тоников, восстанавливающих здоровье, выносливость и заряд Dead Eye

3 снадобья для лошади и другие предметы.

О чем Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 – это вестерн в открытом мире от компании Rockstar Games. Действие игры происходит в 1899 году на Диком Западе, на территории нескольких вымышленных штатов США. Сюжет игры рассказывает об Артуре Моргане, одном из членов банды Датча Ван дер Линде. После неудачного ограбления парома бандиты вынуждены скрываться в глуши от федеральных агентов и охотников за головами. В Red Dead Redemption 2 помимо сюжетной кампании есть много интересных побочных миссий и занятий для игрока, среди которых: перестрелки, ограбления, охота на диких животных и скачки на лошадях. Red Dead Redemption 2 высоко оценили, как критики, так и геймеры. На агрегаторе Metacritic у игры 97 баллов. Только за первые две недели с момента релиза Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом свыше 17 млн копий.

Трейлер Red Dead Redemption 2

Напомним, Red Dead Redemption 2 вышла на ПК 5 ноября в онлайн-магазинах Rockstar Games Launcher и Epic Games Store, а 5 декабря появится в Steam.