В Киеве на конференции Games Gathering 2019 будет представлен стенд игры STALKER 2

Студия GSC Game World устроит общение с фанатами и розыгрыш призов

На следующей неделе, 7-8 декабря в Киеве пройдет конференция Games Gathering 2019, которая будет посвящена разработке игр и созданию качественного игрового контента. На выставке будет 100 лекций, на которых специалисты поделятся опытом по созданию игр, а также около 80-ти стендов от разработчиков.

Организаторы конференции подтвердили, что в этом году Games Gathering посетит студия GSC Game World – создатели долгожданной игры STALKER 2. Разработчики «Сталкера» подтвердили эту информацию и добавили, что на своем стенде они устроят розыгрыш призов.

«На нашем стенде вас ждут развлечения, сувениры, фотозона и розыгрыши призов, включая Playstation 4 Pro. Косплееры и общение возле уютного «сталкерского» костра зададут нужный настрой. Заглядывайте на пару минут или на весь день — будем только рады», - написали разработчики.

Кроме того, авторы STALKER 2 добавили, что разыскивают талантливых специалистов в свою команду. Так что все желающие получат шанс пополнить ряды создателей одной из самых значимых игр отечественного игропрома.

Напомним, сейчас в Humble Bundle проходит распродажа, на которой можно приобрести первую часть легендарной игры STALKER со скидкой до 70%.