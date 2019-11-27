Разработчики сказали, когда Red Dead Redemption 2 появится в Steam

Нашумевший вестерн от Rockstar выйдет в Steam уже 5 декабря

Игра Red Dead Redemption 2 появится в онлайн-магазине Steam 5 декабря. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила студия Rockstar Games.

О чем Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 – это вестерн в открытом мире от компании Rockstar Games. Действие игры происходит в 1899 году на Диком Западе, на территории нескольких вымышленных штатов США. Сюжет игры рассказывает об Артуре Моргане, одном из членов банды Датча Ван дер Линде. После неудачного ограбления парома бандиты вынуждены скрываться в глуши от федеральных агентов и охотников за головами. В Red Dead Redemption 2 помимо сюжетной кампании есть много интересных побочных миссий и занятий для игрока, среди которых: перестрелки, ограбления, охота на диких животных и скачки на лошадях. Red Dead Redemption 2 высоко оценили, как критики, так и геймеры. На агрегаторе Metacritic у игры 97 баллов. Только за первые две недели с момента релиза Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом свыше 17 млн копий.

Геймплей Red Dead Redemption 2

Несмотря на подтвержденную информацию про релиз в Steam, в онлайн-магазине от Valve пока что нет даже предварительного заказа на Red Dead Redemption 2. На данный момент ПК-версия игры доступна только в лаунчере Rockstar и Epic Games Store, где на нее действует скидка в 20%.