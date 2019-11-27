Игроки плохо восприняли обновление The Outlanders для Dota 2

Фанаты недовольны тем, что в игру внесли слишком много изменений

Вчера Valve выпустила обновление под названием The Outlanders для игры Dota 2. В обновлении разработчики добавили двух новых героев – Void Spirit и Snapfire, изменили систему курьеров и сделали Observer Wards бесплатными, обновили ландшафт и добавили новый тип построек — аванпосты.

Новый герой в Dota 2

В целом игроки плохо приняли новое обновление и принялись критиковать игру на форумах и в Twitter. Основная претензия в том, что в игру внесли слишком много глобальных изменений.

«Вот это обнова. Тупо убили доту. Два новых героя неплохие, особенно Спирит, но остальное… Уже видел волны скринов с удалением Доты. Раньше Дота была игрой про скилл, по большей части. Теперь - про рандом и везение. Печально», - пишет пользователь под ником Scream.

«Не понимаю только, почему эту игру не назвали Dota3, потому что Blizzard в свой Overwatch и 5% от этих изменений не внесли, но цифру 2 приписать не забыли», - отметил украинский киберспортивный комментатор Роман Лепехин.

«Посмотрел обновление нового патча, понял, что придется удалять игру. Как теперь играть в это?», - пишет Владислав Ларионов.

«Я не зайду в Доту2 ближайший месяц!!! Пока не выйдут пачи, что бы как-то устаканить игру. А сейчас все. Все просто в шоке от этого обновления - особенно касательно выпадания вещей с нейтральных крипов!!!», - говорит Fichee.

«Новая Дота больше похожа на новогодний ивент от Вальв. С дропом шмоток с нейтралов нужно что-то делать. Потому что приходится контролить лес, банить его. Да и мне самому упало 3-4 вещи до 15 минуты при доминации. Такое ощущение, что взяли с пяти игр по какой-то идее и все вместе впихнули в Доту, приправив это флешбеками старых патчей и кучей изменений. Сложно оценить в общем, если б добавляли по 1-ой фишке, можно было понять лучше/хуже, а сейчас тотальный хаос», - резюмировал украинский профессиональный игрок в Dota 2 Александр Кучеря.

Ситуацию прокомментировал даже украинский профессиональный игрок в CS:GO Кирилл Карасев: «Прочитал список изменений в Доте. Больше никогда в жизни не буду возмущаться изменениям в CS:GO. Наш последний апдейт это как подстричь ногти, а там лоботомия мозга».

Однако нашлись игроки, которым изменения понравились.

«Сложно пока сказать что-то вменяемое, но это очередная революция. Поверьте человеку, который играл в Доту с 2005 года, недовольных всегда было много. Но подобные изменения освежают игру, добавляют еще больше разнообразия. В этом и есть Дота. Рандома станет еще больше, и благодаря этому матчи станут уникальнее. Подумываю даже вернуться в игру, хотя не запускал уже года 4», - говорит игрок под ником TasteOfDota.

«Очень многое вернули с первой доты, олдфаги должны неистово порадоваться. Патч хорош, действительно свежий геймплей будет», - отметил игрок R311.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.