Valve снимает Steam Controller с производства и продает его по $5

Приобрести геймпады от Valve по сниженной цене можно только в США

Компания Valve запустила «Осеннюю распродажу», в рамках которой предлагает купить фирменные геймпады Steam Controller всего за $5. Правда доступны к покупке они только в США.

Такая низкая цена обусловлена тем, что это последняя партия контроллеров и больше их производить не будут. Компания Valve официально подтвердила это, сообщает издание The Verge.

Что такое Steam Controller

Steam Controller – это игровой геймпад от компании Valve, отличительной особенностью которого является наличие двух трекпадов с обратной тактильной связью. Каждый трекпад также является кнопкой. Контроллер может эмулировать клавиатуру и мышь, что по задумке должно было добавить удобства при игре на нем в стратегии. Создавая этот геймпад Valve планировала совместить опыт консольного и ПК-гейминга. Сам Steam Controller был создан в поддержку Steam Machines - линейки компьютеров, которые должны были стать чем-то средним между ПК и приставками. Однако ни Steam Machines, ни Steam Controller не привлекли достаточного количества пользователей и Valve решила остановить их производство.

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Напомним, компания Valve сейчас работает над линейкой собственных шлемов виртуальной реальности Index. Для этой платформы уже следующей весной выйдет игра Half-Life: Alyx.