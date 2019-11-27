В игру Overwatch можно всю неделю играть бесплатно

Акция в Overwatch продлится до 4 декабря на всех платформах

Компания Blizzard в своем аккаунте в Twitter объявила о старте бесплатного пробного периода в онлайн-шутере Overwatch. Все, кто хочет опробовать игру могут сделать это на ПК, Playstation 4 и Xbox One до 4 декабря.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.

Геймплей Overwatch

Студия Blizzard также отметила, что во время бесплатного пробного периода игрокам будут доступны все герои, карты и режимы. А если впоследствии игроки решат приобрести Overwatch, то все облики, значки, граффити и другие награды, которые они получат во время бесплатного периода сохранятся.

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Напомним, недавно Blizzard анонсировала Overwatch 2. Во второй части командного шутера появятся сюжетные миссии, новые локации и персонажи, а также новый режим Натиск. Игроки смогут перенести свои достижения и коллекцию из первой части игры во вторую.

Трейлер Overwatch 2