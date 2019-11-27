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В Steam стартовала «Осенняя распродажа»

10:53, 27 ноября 2019
Игры
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Одна из лучших игр от Valve - Portal 2 получила скидку в 91% / store.steampowered.com

В цифровом магазине Steam стартовала «Осенняя распродажа» для игр на ПК, которая продлится до 3 декабря. В рамках акции максимальный размер скидок составил свыше 90% от первоначальной цены.

Самые интересные предложения:

  • Portal 2 — 16 грн (скидка 91%)
  • Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 30 грн (скидка 85%)
  • Far Cry 5 – 211 грн (скидка 75%)
  • Cities: Skylines – 94 грн (скидка 75%)
  • The Witcher 3: Wild Hunt (Game of the Year Edition) — 173 грн (скидка 70%)
  • Mortal Kombat XL – 113 грн (скидка 70%)
  • Devil May Cry 5 — 494 грн (скидка 67%)
  • RAGE 2 — 613 грн (скидка 67%)
  • Resident Evil 2 (2019) — 494 грн (скидка 67%)
  • Assassin's Creed Odyssey – 380 грн (скидка 55%)
  • Gears 5 — 349 грн (скидка 50%)
  • The Surge 2 — 419 грн (скидка 40%)
  • Man of Medan — 299 (скидка 40%)
  • Code Vein — 559 грн (скидка 30%)

Полный список предложений можно посмотреть здесь.

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Также в рамках акции Valve предложила игрокам выбрать претендентов на ежегодную «Премию Steam». Всего заявлено 8 категорий:

  • Игра года
  • Лучшая VR-игра
  • Самый инновационный геймплей
  • Игра с выдающимся сюжетом
  • Лучшее визуальное оформление
  • Премия «Лучшая игра, которая вам не дается» — самая сложная игра года
  • Премия «Любимое дитя» — лучшая игра-сервис
  • Премия «Друг познается в игре» — игра от лучшей студии

Стоит также отметить, что теперь компания просит голосовать за игры, вышедшие именно в этом году. Проголосовать за своего претендента можно здесь.

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