В Steam стартовала «Осенняя распродажа»
10:53, 27 ноября 2019Игры
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В рамках акции цены были снижены до 91% от первоначальной цены. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений
Одна из лучших игр от Valve - Portal 2 получила скидку в 91% / store.steampowered.com
В цифровом магазине Steam стартовала «Осенняя распродажа» для игр на ПК, которая продлится до 3 декабря. В рамках акции максимальный размер скидок составил свыше 90% от первоначальной цены.
Самые интересные предложения:
- Portal 2 — 16 грн (скидка 91%)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 30 грн (скидка 85%)
- Far Cry 5 – 211 грн (скидка 75%)
- Cities: Skylines – 94 грн (скидка 75%)
- The Witcher 3: Wild Hunt (Game of the Year Edition) — 173 грн (скидка 70%)
- Mortal Kombat XL – 113 грн (скидка 70%)
- Devil May Cry 5 — 494 грн (скидка 67%)
- RAGE 2 — 613 грн (скидка 67%)
- Resident Evil 2 (2019) — 494 грн (скидка 67%)
- Assassin's Creed Odyssey – 380 грн (скидка 55%)
- Gears 5 — 349 грн (скидка 50%)
- The Surge 2 — 419 грн (скидка 40%)
- Man of Medan — 299 (скидка 40%)
- Code Vein — 559 грн (скидка 30%)
Полный список предложений можно посмотреть здесь.
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Также в рамках акции Valve предложила игрокам выбрать претендентов на ежегодную «Премию Steam». Всего заявлено 8 категорий:
- Игра года
- Лучшая VR-игра
- Самый инновационный геймплей
- Игра с выдающимся сюжетом
- Лучшее визуальное оформление
- Премия «Лучшая игра, которая вам не дается» — самая сложная игра года
- Премия «Любимое дитя» — лучшая игра-сервис
- Премия «Друг познается в игре» — игра от лучшей студии
Стоит также отметить, что теперь компания просит голосовать за игры, вышедшие именно в этом году. Проголосовать за своего претендента можно здесь.
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