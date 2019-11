Playstation Ukraine подготовила скидки на приставки и VR-шлемы к «Черной пятнице»

Акционные цены на геймерские товары от Playstation продержатся до 1 декабря

Украинский офис компании Playstation подготовил список предложений, доступных на распродаже «Черная пятница». Приобрести консоли, видеоигры и периферию по сниженным ценам можно будет до 1 декабря.

Так консоль PS4 Slim на 500 ГБ с тремя играми: Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn и The Last of Us обойдутся покупателям в 7469 грн.

Шлем Playstation VR и PS камера – за 5499 грн.

А также множество дисков с видеоиграми по цене от 279 грн. В числе акционных предложений такие эксклюзивные проекты, как God of War, Uncharted: The Lost Legacy, Days Gone и другие.

Кроме того в рамках «Черной пятницы» Playstation предлагают годовую подписку на сервис PS Plus со скидкой в 25% – за 1386 грн. Кроме того, можно приобрести трехмесячную подписку за 653 грн (скидка 15%).