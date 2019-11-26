Cyberpunk 2077 будет короче, чем «Ведьмак 3»

CD Projekt Red раскрыла подробности сюжета и геймплея игры Cyberpunk 2077

На днях в Польше студия CD Projekt Red провела встречу с фанатами и ответила на вопросы об игре Cyberpunk 2077. Один из поклонников проекта поделился результатами встречи на сайте Reddit.

Разработчики сообщили фанатам, что основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет короче, чем в предыдущей игре студии - The Witcher 3: Wild hunt. Тем не менее разработчики пообещали компенсировать продолжительность сюжета общей вариативностью истории. В студии заявили, что придумали интересный прием, который поможет продолжить игру после завершения сюжетной кампании.

CD Projekt Red планируют поработать с физикой транспорта в Cyberpunk 2077 и сделать ее реалистичнее, чем в GTA 5. Также в разработчики рассказали, что динамическая смена погоды не будет влиять на геймплей. А вот смена дня и ночи поможет в некоторых ситуациях. Так, к примеру, ночью некоторые охранники будут спать, что даст герою преимущество.

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Как и в случае с третьей частью «Ведьмака» разработчики отчитались, что записали много анимаций с захватом движений для сцен секса. В CD Projekt Red уверяют, что такое количества интима понравится всем игрокам.

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры «Киберпанк 2020». Сюжет сконцентрируется вокруг персонажа по имени V (Ви), который живет в городе будущего – Найт-Сити. Внешность и пол главного героя игроки смогут выбрать сами. Также геймеры смогут выбрать ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Одного из героев игры – персонажа по имени Джонни Сильверхенд сыграет звезда Голливуда Киану Ривз.

Геймплей Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 выходит 16 апреля 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.