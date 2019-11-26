Мобильная версия платформы Roblox с момента выхода заработала миллиард долларов

С момента релиза игру скачали 290 млн на Android и IOS

Мобильная версия многопользовательской онлайн-платформы Roblox с момента выхода на Android и IOS, с 2016 года заработала миллиард долларов. За этот же период времени Roblox скачали 290 млн раз в App Store и Google Play.

Как сообщила аналитическая компания Sensor Tower больше всего средств в игре потратили геймеры из США — $677 млн, а на втором месте оказались жители Великобритании — $89 млн. По количеству загрузок игры лидирует магазин Google Play – 75%. Однако больше всего доходов – 76% принесли разработчикам обладатели Apple, скачавшие игру через App Store.

Что такое Roblox

Roblox – это многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать собственные игры, а также играть в созданные другими пользователями проекты. Игры создаются на базе движка Roblox Studio. Это могут быть проекты разных жанров – от гонок и симуляторов до платформеров и ролевых игр. Пользователи также могут создавать в играх предметы и продавать их другим игрокам за виртуальную валюту, которая приобретается за реальные деньги. Потом создатели игр на сайте Roblox обменивают виртуальные деньги на реальные через систему Developer Exchange и платят процент доходов от покупок с разработчиками Roblox.

Аналитики из Sensor Tower также рассказали, что только за август этого года игра принесла разработчикам $50 млн. А количество активных игроков в месяц достигло 100 млн, что на 10 млн больше чем у компьютерной песочницы Minecraft. В целом же за весь 2019 года мобильная версия Roblox заработала $435 млн, что на 30% больше, чем в 2018 году – $335 млн.