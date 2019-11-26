Глава Xbox считает, что их аудитории не интересна виртуальная реальность

Фил Спенсер объяснил почему на их консоли нет VR

На днях глава компании Xbox Фил Спенсер рассказал почему Microsoft не развивает направление виртуальной реальности для своей консоли, как это делает их конкурент – компания Sony с проектом PlayStation VR.

В интервью изданию Stevivor Спенсер заявил, что у людей платформа Xbox One не ассоциируется с технологией виртуальной реальности. «У меня есть несколько претензий к VR. Эта платформа изолирует, а я думаю об играх как об объединяющем и общем опыте. Мы отвечаем на запросы наших потребителей, и никто не просит о VR. Большая часть наших пользователей знает, что, если им нужен VR, для этого есть другие места — на ПК или где-то еще», – отметил глава Xbox.

Тем не менее Фил Спенсер признал, что рано или поздно компания Microsoft может дойти до поддержки VR на Xbox, однако пока компания сфокусирована на новом поколении совей консоли. Как ранее заявлял Спенсер, их новая приставка под кодовым название Project Scarlett не будет отставать от конкурентов по мощности и цене, как это было в прошлом поколении, когда на старте PS4 была дешевле и мощнее консоли Xbox One.