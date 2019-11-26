Студия CD Projekt Red выпустила фильтры для Instagram в стиле игры Cyberpunk 2077

Четыре фильтра из игры добавляют пользователям кибернетические импланты

Польская студия CD Projekt Red добавила в Instagram фильтры в стиле их предстоящей игры Cyberpunk 2077. Всего пользователям доступно четыре фильтра: Dum Dum, Maelstorm, V и Jackie, которые дают возможность примерить на себя облик героев игры и обзавестись кибернетическими имплантами.

Примерить на себе фильтры в стиле Cyberpunk 2077 можно здесь.

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры «Киберпанк 2020». Сюжет сконцентрируется вокруг персонажа по имени V (Ви), который живет в городе будущего – Найт-Сити. Внешность и пол главного героя игроки смогут выбрать сами. Также геймеры смогут выбрать ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Одного из героев игры – персонажа по имени Джонни Сильверхенд сыграет звезда Голливуда Киану Ривз.

Трейлер Cyberpunk 2077

Напомним, недавно компания CD Projekt Red заявила, что в мультиплеере Cyberpunk 2077 будут микроплатежи. Разработчики пообещали, что монетизация будет справедливой с хорошим соотношением цены и качества. Также в студии заверили, что в сюжетном режиме никаких микротранзакций не будет.

Cyberpunk 2077 выходит 16 апреля 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.