В космический симулятор Star Citizen добавят новый боевой режим – Theatres of War

В новом режиме сразятся две команды по 20 человек, а матч будет поделен на три фазы

На этих выходных в Манчестере, Великобритания, прошел CitizenCon 2019 – ежегодный фестиваль, на котором студия Cloud Imperium Games представляет новинки, связанные с их игрой Star Citizen. В этом году разработчики анонсировали новый режим под названием Theatres of War.

Theatres of War – это режим, в котором между собой сражаются две команды 20 на 20 человек. В геймплее сочетаются шутер от первого лица, наземный и воздушный боевой транспорт. Сам матч разбит на три фазы. Первая фаза — это традиционный шутер, где одна сторона должна атаковать и захватывать точки, а вторая — удерживать их. Солдаты разделены по классам: штурмовики, снайперы и противотанковая пехота. Когда атакующей стороне удается захватить точки начинается вторая фаза. Во второй фазе матча игроки сражаются между собой на танках и самолетах. А в третьей фазе сражения переходят в космос. На завершающем этапе матча игроки переносятся на орбиту и часть из них высаживаются на космическую станцию, а часть остается летать на космических кораблях и воевать в безвоздушном пространстве.

Геймплей Star Citizen - Theatres of War

Разработчики утверждают, что переходы между фазами битвы будут происходить без экранов загрузок. Режим Theatres of War запустится в Star Citizen уже в начале 2020 года.

О чем Star Citizen

Star Citizen – это космический симулятор, разработка которого превысила $218 млн. Большую часть этих средств было собрано с помощью краудфандинга. В игре будет как многопользовательская составляющая, так и сюжетный режим, в котором появятся такие актеры, как Марк Хэмилл («Звездные войны»), Гэри Олдман («Пятый элемент»), Марка Стронг («Kingsman: Секретная служба») и Генри Кавилл («Человек из стали»). Игра расскажет о далеком будущем, где человечество заселило множество планет в пределах известной галактики. По мере исследования новых регионов люди встретили другие цивилизации, с некоторыми из которых удалось наладить торговые и дипломатические отношения, с другими же отношения ограничились боевыми столкновениями. Большая часть человечества собрана под знаменами Объединенной Земной Империи, которая к моменту начала игры стоит на пороге распада на две части — с центрами на планетах Земля и Терра.