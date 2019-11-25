Игроки жалуются на проблемы с Google Stadia, но компания все отрицает

Пользователи жалуются, что сетевой медиаплеер Chromecast Ultra не выдерживает долгие игровые сессии в Stadia

Неделю назад компания Google запустила свой облачный игровой потоковый сервис Stadia. Пользователи смешано приняли новую платформу – основная критика пришлась на качество видео, которое уступает консолям и ПК, а также плохую отзывчивость управления. Однако недавно от игроков стали поступать новые жалобы.

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Некоторые игроки на сайте Reddit стали заявлять, что их сетевые медиаплееры Chromecast Ultra, которые предназначены транслировать игры в разрешении 4К стали перегреваться и отключаться после нескольких часов использования сервиса Stadia.

На Reddit собралось более двухсот комментариев с жалобами. На это отреагировали в компании Google. «Мы понимаем, что нагревание устройства может вызывать беспокойство, но мы подтверждаем, что у Chromecast Ultra нет проблем с перегревом. Во время нормального использования поверхность устройства может стать теплой, но устройство работает как запланировано. Наша команда провела тестирование железа, сервисов и игр — в том числе долгие сессии с играми на Stadia — и не обнаружила отключений из-за перегрева», – отметил комьюнити-менеджер Google.

По сути, в Google заявили, что устройство Chromecast Ultra может нагреваться при работе, а проблемы с перегревом не признали. Такой ответ компании не устроил игровое сообщество. «Какой ужасный ответ! Вам же только что человек написал о том, что его устройство стало очень горячим и перестало работать. Может следует оставить эти ваши PR-разговоры и исследовать эту проблему? В настоящее время уже есть несколько сообщений о перегреве Chromecast. Какой ужасной стала компания Google», — резюмировал пользователь под ником Anndoge.

Что такое Google Stadia

Google Stadia – это облачный потоковый игровой сервис, который позволяет играть в современные игры даже на слабых компьютерах, так как сами игры запускаются на серверах Stadia. Игрокам же нужен только хороший доступ к скоростному интернету. Для игры в разрешении 4K при 60 к/с понадобится интернет со скоростью 35 Мбит/с. Для разрешения Full HD будет достаточно 20 Мбит/с, а при 720p хватит и 10 Мбит/с. Месячная подписка на Google Stadia обойдется американским геймерам в $10 в месяц, а европейским — в 10 евро. Кроме того, за $70 игроки получат фирменный контроллер. А за $130 получат пакет Founder's Edition, в который войдут геймпад в цвете Night Blue, адаптер Chromecast Ultra, три месяца подписки на двоих и шутер Destiny 2.