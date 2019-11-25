Корейская команда Gen.G победила на чемпионате по игре PUBG и выиграла $2 млн

Команда NAVI заняла в мировом турнире шестое место и увезла домой $110 тысяч

На днях в Окленде (США), прошел PUBG Global Championship 2019 — итоговый турнир года, на котором выступали представители региональных лиг по PlayerUnknown’s Battlegrounds и победители квалификаций – всего 32 команды. Призовой фонд турнира составил $4 млн.

Что такое PlayerUnknown’s Battlegrounds

PlayerUnknown’s Battlegrounds или сокращенно PUBG – то многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы. Игроки начинают матч без снаряжения и в ходе игры должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве. Одновременно в одном матче в PUBG может принимать участие до 100 человек. PUBG является одной из самых популярных и быстро продаваемых игр в мире. Только за первые три месяца раннего доступа продажи превзошли отметку в 4 млн копий игры и принесли разработчикам свыше $100 млн.

Чемпионат PUBG Global Championship 2019 проходил с 8 по 24 ноября. Победителем турнира стала команда Gen.G Esports. За победу коллектив из Южной Кореи получил $2 млн.

Второе место в чемпионате заняла команда FaZe Clan, которая получила $600 тысяч. А бронзовым призером оказался китайский коллектив Four Angry Men, которые повезли домой $300 тысяч.

Как проходил финал PUBG Global Championship 2019

Стоит отметить, что в чемпионате принимала участие команда NAVI. В мировом чемпионате ей удалось занять шестое место и выиграть $110 тысяч.