Игру Serial Cleaner раздают бесплатно

Бесплатная раздача игры о профессиональном уборщике мест преступлений продлится до 24 ноября

Сегодня портал Humble Bundle устроил бесплатную раздачу Steam-ключей для двухмерного экшена Serial Cleaner от издателя Curve Digital. Акция продлится до 24 ноября.

О чем Serial Cleaner

Serial Cleaner – это двухмерный экшн с элементами стэлса, где игроку предстоит стать Чистильщиком – профессиональным уборщиком мест преступлений, который работает на мафию. Основная задача игрока – незаметно проникать на места преступлений, смывать следы крови, прятать трупы и уничтожать улики. Ну и конечно же не попасться полиции.

Трейлер Serial Cleaner

На агрегаторе рецензий Metacritic у игры Serial Cleaner 75 баллов от критиков и 7.4 балла от игроков. В основном игру хвалят за реиграбельность: случайное расположение трупов, оружия, улик и укрытий после перезапуска игры. Ругают Serial Cleaner за слабый искусственный интеллект противников, которые не прядставляют большой опасности для игроков, а также за неувлекательный сюжет, который подается в форме не озвученных диалогов главного героя.

Игру Serial Cleaner можно бесплатно получить здесь.