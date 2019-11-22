В Playstation Store стартовала «Черная пятница» - скидки до 75%

В рамках акции цены были снижены на 230 игр и дополнений. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений

Сегодня в Playstation Store стартовала «Черная пятница» - крупная распродажа, которая продлится до 3 декабря. В рамках акции цены были снижены на 230 игр и дополнений. Максимальный же размер скидок составляет 75% от первоначальной цены.

Самые интересные предложения

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom – 499 грн (скидка 75%)

GTA 5 Premium Online Edition – 329 грн (скидка 72%)

Anthem – 649 грн (скидка 70%)

The Division 2 Gold Edition – 799 грн (скидка 69%)

Overwatch Legendary Edition – 659 грн (скидка 67%)

Just Cause 4 Complete edition – 699 грн (скидка 65%)

Far Cry 5 – 649 грн (скидка 65%)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition – 499 грн (скидка 63%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1049 грн (скидка 63%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – 719 грн (скидка 60%)

Battlefield 5 – 649 грн (скидка 59%)

Assassin's Creed: Odyssey Deluxe edition – 949 грн (скидка 57%)

A Way Out – 499 грн (скидка 52%)

Borderlands 3 – 1199 (скидка 40%)

Marvel's Spider man – 649 грн (скидка 40%)

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – 649 грн (скидка 31%)

Полный список всех игр со скидками можно посмотреть здесь.

Также в рамках «Черной пятницы» в Playstation Store предлагают годовую подписку на сервис PS Plus со скидкой в 25% – за 1386 грн. Кроме того, можно приобрести трехмесячную подписку за 653 грн (скидка 15%).

Напоминаем, обладатели подписки PS Plus в этом месяце могут бесплатно получить японскую Action/RPG с историческим уклоном – Nioh и хоррор Outlast 2