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В Playstation Store стартовала «Черная пятница» - скидки до 75%

15:50, 22 ноября 2019
Игры
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В рамках "Черной пятницы" можно получить "Ведьмак 3" со скидкой в 63% / скриншот из трейлера

Сегодня в Playstation Store стартовала «Черная пятница» - крупная распродажа, которая продлится до 3 декабря. В рамках акции цены были снижены на 230 игр и дополнений. Максимальный же размер скидок составляет 75% от первоначальной цены.

Самые интересные предложения

  • Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom – 499 грн (скидка 75%)
  • GTA 5 Premium Online Edition – 329 грн (скидка 72%)
  • Anthem – 649 грн (скидка 70%)
  • The Division 2 Gold Edition – 799 грн (скидка 69%)
  • Overwatch Legendary Edition – 659 грн (скидка 67%)
  • Just Cause 4 Complete edition – 699 грн (скидка 65%)
  • Far Cry 5 – 649 грн (скидка 65%)
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition – 499 грн (скидка 63%)
  • Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1049 грн (скидка 63%)
  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – 719 грн (скидка 60%)
  • Battlefield 5 – 649 грн (скидка 59%)
  • Assassin's Creed: Odyssey Deluxe edition – 949 грн (скидка 57%)
  • A Way Out – 499 грн (скидка 52%)
  • Borderlands 3 – 1199 (скидка 40%)
  • Marvel's Spider man – 649 грн (скидка 40%)
  • The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – 649 грн (скидка 31%)

Полный список всех игр со скидками можно посмотреть здесь.

Также в рамках «Черной пятницы» в Playstation Store предлагают годовую подписку на сервис PS Plus со скидкой в 25% – за 1386 грн. Кроме того, можно приобрести трехмесячную подписку за 653 грн (скидка 15%).

Обладатели подписки PS Plus в этом месяце получат бесплатно Nioh - японскую Action/RPG / скриншот

Напоминаем, обладатели подписки PS Plus в этом месяце могут бесплатно получить японскую Action/RPG с историческим уклоном – Nioh и хоррор Outlast 2 

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