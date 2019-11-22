В Playstation Store стартовала «Черная пятница» - скидки до 75%
15:50, 22 ноября 2019Игры
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В рамках акции цены были снижены на 230 игр и дополнений. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений
В рамках "Черной пятницы" можно получить "Ведьмак 3" со скидкой в 63% / скриншот из трейлера
Сегодня в Playstation Store стартовала «Черная пятница» - крупная распродажа, которая продлится до 3 декабря. В рамках акции цены были снижены на 230 игр и дополнений. Максимальный же размер скидок составляет 75% от первоначальной цены.
Самые интересные предложения
- Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom – 499 грн (скидка 75%)
- GTA 5 Premium Online Edition – 329 грн (скидка 72%)
- Anthem – 649 грн (скидка 70%)
- The Division 2 Gold Edition – 799 грн (скидка 69%)
- Overwatch Legendary Edition – 659 грн (скидка 67%)
- Just Cause 4 Complete edition – 699 грн (скидка 65%)
- Far Cry 5 – 649 грн (скидка 65%)
- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition – 499 грн (скидка 63%)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1049 грн (скидка 63%)
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – 719 грн (скидка 60%)
- Battlefield 5 – 649 грн (скидка 59%)
- Assassin's Creed: Odyssey Deluxe edition – 949 грн (скидка 57%)
- A Way Out – 499 грн (скидка 52%)
- Borderlands 3 – 1199 (скидка 40%)
- Marvel's Spider man – 649 грн (скидка 40%)
- The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – 649 грн (скидка 31%)
Полный список всех игр со скидками можно посмотреть здесь.
Также в рамках «Черной пятницы» в Playstation Store предлагают годовую подписку на сервис PS Plus со скидкой в 25% – за 1386 грн. Кроме того, можно приобрести трехмесячную подписку за 653 грн (скидка 15%).
Обладатели подписки PS Plus в этом месяце получат бесплатно Nioh - японскую Action/RPG / скриншот
Напоминаем, обладатели подписки PS Plus в этом месяце могут бесплатно получить японскую Action/RPG с историческим уклоном – Nioh и хоррор Outlast 2
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