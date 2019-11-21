Появился трейлер новой Half-Life (видео)

VR-игра Half-Life: Alyx является полноценной частью серии от Valve.

Компания Valve показала первый трейлер нового проекта во вселенной Half-Life.

Трейлер игры появился на сайте компании.

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Действие игры происходит между первой и второй частями серии, главными героями стали Аликс и Элай, создающие сопротивление.

Разработчики отмечают, что давно планировали выпустить продолжение, и Alyx поможет им оценить реакцию аудитории на возвращение Half-Life.

Игра создана с нуля специально под VR-шлемы и длится столько же, сколько оригинальная Half-Life.

Half-Life: Alyx выйдет в марте 2020 года. Владельцы шлема Valve Index получат игру бесплатно.

Как сообщал УНИАН, недавно в сети появились слухи о том, что компания Valve планирует выпустить проект для шлемов виртуальной реальности по вселенной легендарной игры Half-Life. Новинку под названием Half-Life: Alyx покажут на мероприятии The Game Awards 2019, которое пройдёт 13 декабря в Лос-Анджелесе. Сыграть же в Half-Life: Alyx фанаты смогут в марте 2020 года.