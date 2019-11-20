Игра о войне людей и андроидов Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре

Бывший эксклюзив для PS4 можно будет купить только в Epic Games Store

Французская студия Quantic Dream объявила дату релиза на ПК игры Detroit: Become Human. Бывший эксклюзив для Sony Playstation 4 поступит в продажу на ПК уже 12 декабря.

О чем Detroit: Become Human

Detroit: Become Human – это уникальная приключенческая игра с элементами интерактивного кино. Действие игры происходит в 2038 году в Детройте. В мире полным ходом идет производство андроидов – роботов, внешне практически не отличимых от людей, которые должны беспрекословно подчиняться своим хозяевам. Однако со временем, в результате программного сбоя некоторые из андроидов становятся «девиантами», то есть наделенными собственной волей. Такие андроиды начинают задумываться о своем месте в мире людей и представляют большую опасность для привычного уклада жизни. Игроку предстоит поочередно управлять тремя героями-андроидами, каждому из которых посвящена собственная сюжетная линия: служанкой Кэрой, защищающей маленькую девочку, полицейским Коннором, выслеживающим неисправных андроидов, а также мятежником Маркусом, пытающимся освободить роботов из рабства. Нелинейный сюжет игры содержит множество выборов и развилок. А решения, которые игрок примет в ходе сюжета, отразятся на дальнейшем повествовании.

Трейлер Detroit: Become Human

На момент выхода игры на PS4 она получила хорошие отзывы. На агрегаторе рецензий Metacritic у Detroit: Become Human 78 баллов от критиков и 8.7 баллов от игроков. Уже в следующем месяце игру смогут оценить и ПК-геймеры. Однако приобрести Detroit: Become Human можно будет только в онлайн-магазине Epic Games Store. Стоить игра будет 673 грн.