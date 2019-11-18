цей матеріал доступний українською

Sony запатентовала новый контроллер для Playstation 5

17:32, 18 ноября 2019
Игры
211 0

Документация с описанием геймпада для консоли следующего поколения от Sony появилась в базе данных японского патентного бюро.

Согласно патенту так может выглядеть новый геймпад для PS5 / j-platpat.inpit.go

Судя по изображениям, новый контроллер будет очень похож на DualShock 4. Однако изменения все же есть. Во-первых, DualShock 5 стал немного шире своего предшественника. Вместо старого USB-разъема для зарядки он получил USB Type-C. С тыльной стороны исчезла световая панель. Сами же триггеры и стики, стали немного больше.

Слева новый геймпад от Sony, справа DualShock 4 / resetera.com

Также стоит отметить, что в документации к патенту напрямую не сказано, что контроллер предназначен для Playstation 5. Однако, учитывая, что новая консоль от Sony выйдет уже в следующем году, можно предположить, что патент относится именно к ней.

С помощью Photoshop пользователи раскрасили новый геймпад / twitter.com

Напомним, компания Sony заявила, что планирует выпустить Playstation 5 в продажу в конце 2020 года. Также, ранее инсайдеры публиковали информацию о том, что новый контроллер для PS5 получит улучшенную систему вибрации, а также «адаптивное нажатие» триггеров — кнопок L2 и R2 на задней стороне геймпада.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter