Геймпад для консоли PS5 стал толще и получил разъем USB Type-C

Японский технологический гигант – компания Sony запатентовала новый контроллер для Playstation 5.

Документация с описанием геймпада для консоли следующего поколения от Sony появилась в базе данных японского патентного бюро.

Судя по изображениям, новый контроллер будет очень похож на DualShock 4. Однако изменения все же есть. Во-первых, DualShock 5 стал немного шире своего предшественника. Вместо старого USB-разъема для зарядки он получил USB Type-C. С тыльной стороны исчезла световая панель. Сами же триггеры и стики, стали немного больше.

Также стоит отметить, что в документации к патенту напрямую не сказано, что контроллер предназначен для Playstation 5. Однако, учитывая, что новая консоль от Sony выйдет уже в следующем году, можно предположить, что патент относится именно к ней.

Напомним, компания Sony заявила, что планирует выпустить Playstation 5 в продажу в конце 2020 года. Также, ранее инсайдеры публиковали информацию о том, что новый контроллер для PS5 получит улучшенную систему вибрации, а также «адаптивное нажатие» триггеров — кнопок L2 и R2 на задней стороне геймпада.