Игра Terminator: Resistance неожиданно получила хорошие отзывы

Игроки хвалят Terminator: Resistance за гнетущую атмосферу войны с роботами

На днях польская студия Teyon выпустила шутер Terminator: Resistance, который является приквелом к фильмам «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный День».

О чем Terminator: Resistance

История игры разворачивается в постапокалиптическом 2028 году в Лос-Анджелесе, где солдаты сопротивления во главе с Джоном Коннором сражаются против роботов под предводительством искусственного интеллекта «Скайнет». Игроку предлагается стать солдатом сопротивления по имени Джейкоб Риверс. В игре присутствуют элементы стэлса и несколько вариантов концовок.

Трейлер Terminator: Resistance

Традиционно, от игр по лицензии фильмов фанаты не ожидали ничего хорошего. Так было и с Rambo: The Video Game, созданной все той же студией Teyon.

Первые рецензии на игру подтвердили опасения фанатов

«Если вы настроены бездумно косить волны одинаково смоделированных Т-800 под ритм культовой тематической музыки Брэда Фиделя, тогда Terminator: Resistance вполне может вам подойти», – писал портал IGN.

«Очень слабая игра, как технически, так и с точки зрения удобства геймплея. Малобюджетная поделка», – писал игрок под ником ZedRaider.

Спустя несколько дней ситуация изменилась. Игроки смирились с тем, что Terminator: Resistance – это не высокобюджетный AAA-проект и стали искать в нем положительные стороны. Самый большой плюс, который приписывают шутеру Terminator: Resistance, что несмотря на слабую реализацию – это все еще лучшая игра про Терминаторов за долгое время.

Отзывы игроков

«Это далеко не лучшая игра 2019 года, но однозначно лучшая игра по «Терминатору» за пару десятков лет. Игра где-то на уровне Alien vs Predator 2010 года. Это добротный шутер со стрельбой с «мушки», лутом-крафтом и элементами прокачки сделанный по сценам войны из оригинального фильма. Чем-то это все напоминает серию «Метро», единственное, размах поменьше», – отмечает SandMartin.

«Изначально у меня не было ожиданий от этой игры, особенно с после предыдущей мерзости студии – Rambo: The Video Game. Но на удивление, эта игра достойная. Здесь есть атмосфера войны будущего. Роботы T-800 выглядит великолепно. История и другие вещи в порядке. Как шутер и RPG игра имеет свои недостатки, но даже при низком бюджете они сделали очень играбельный продукт», – пишет Genek13.

«Я прошел всего пару миссий, и мне, черт побери, все нравится! Это лучшая игра по «Терминатору», со времен двумерной «стрелялки» на Sega CD, Богом клянусь! Ради музыкальной темы в главном меню хочется просто зависнуть. И долго не отвисать. Да, может механики, используемые в игре давно не новы, и заезжены… Но атмосфера – она тут царь и Бог в одном лице», – делится впечатлениями Sid Vicious.

«Стэлс тут неплох и стрельба…работает. Берите по скидкам и получите много счастливых часов, спасая человечество от терминаторов», – говорит игрок под ником Tenow.

Геймплей Terminator: Resistance

Геймеры уже стали просить разработчиков добавить DLC с возможностью игры за терминатора с добавлением асимметричного мультиплеера – когда один терминатор будет противостоять отряду бойцов сопротивления. Создатели Terminator: Resistance сообщили, что не планировали выпускать дополнения, однако пообещали подумать над этим, если будут хорошие продажи игры.

Напомним, Terminator: Resistance уже вышел на ПК, Xbox One и PS4.