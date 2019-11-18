Стартовую линейку Google Stadia увеличили еще на 10 игр за день до релиза (список)

Благодаря игрокам, список игр, доступных в сервисе «облачного гейминга» расширился до 22 проектов.

Стартовая линейка платформы «облачного гейминга» незадолго до релиза была увеличена на 10 игр.

Всего на старте платформы Google Stadia, который состоится уже завтра, 19 ноября, будет 22 игры. Среди заявленных игр будет и украинский шутер Metro: Exodus.

Что такое Google Stadia

Google Stadia – это облачный потоковый игровой сервис, который позволит играть в современные игры даже на слабых компьютерах, так как сами игры будут запускаться на серверах Stadia. Игрокам же понадобится только хороший доступ к скоростному интернету. Для игры в разрешении 4K при 60 к/с понадобится интернет со скоростью 35 Мбит/с. Для разрешения Full HD будет достаточно 20 Мбит/с, а при 720p хватит и 10 Мбит/с. Месячная подписка на Google Stadia обойдется американским геймерам в $10 в месяц, а европейским — в 10 евро. Кроме того, за $70 игроки получат фирменный контроллер. А за $130 получат пакет Founder's Edition, в который войдут геймпад в цвете Night Blue, адаптер Chromecast Ultra, три месяца подписки на двоих и шутер Destiny 2.

Изначально на старте сервиса Google планировала предоставить подписчикам только 12 игр. Однако после того, как игроки возмутились, количество игр увеличили до 22. Вот полный список игр, которые будут доступны пользователям Google Stadia уже завтра:

Metro: Exodus

Mortal Kombat 11

Assassin’s Creed: Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (available in Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (available in Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Запускать сервис Stadia компания Google планирует в несколько этапов. На старте, 19 ноября доступ к сервису получат только 14 стран: США, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия.

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В дальнейшем список будут расширять. Когда именно сервис Stadia будет запущен в Украине – неизвестно.