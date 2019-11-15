Нечестная игра: украинский профессиональный геймер рассказал о заговоре в киберспорте, суде с разработчиками компьютерных игр и тестах на детекторе лжи

Киберспорт – это командный или индивидуальный тип соревнований на основе видеоигр, признанный во множестве стран обычным видом спорта – наряду с шахматами или боксом. Обороты этой индустрии – сотни миллионов долларов, а профессиональные игроки всего за один крупный чемпионат по таким «дисциплинам», как Dota 2 или LoL становятся миллионерами. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году рынок киберспорта вырастет до $1,5 миллиарда. Это касается и Украины. Наша страна занимает в киберспорте далеко не последние позиции – у нас проходят такие чемпионаты, как The Kiev Major по дисциплине Dota 2 с призовым фондом в $3 млн, а нашу команду NaVi знают во всем мире.

Но, как это бывает и в обычном спорте, когда ставки высоки и игра идет по-крупному (в том числе, на большие деньги), неизбежно начинаются интриги, махинации и, как итог, скандалы. Весной этого года один из самых громких мировых кибер-скандалов произошел с нашим соотечественником – украинским профессиональным игроком в «Гвинт» Александром Шпаком (игровой ник ProNEO3001). Разработчики игры – компания CD Projekt Red – без предъявления каких-либо доказательств обвинили ProNEO3001 в мошенничестве и отстранили от турниров на год, лишив таким образом его возможности участвовать в самом крупном киберспортивном чемпионате в истории игры – Gwent World Masters с призовым фондом в $250 тысяч.

Теперь игрок, который три года строил свою карьеру в киберспорте, остался ни с чем и вынужден судиться с разработчиками игры – в реальном, а не игровом, суде.

Что такое «Гвинт»

«Гвинт» - это коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной «Ведьмака», появившаяся в далеком 2016-м. Тогда стартовало так называемое ЗБТ – закрытое бета-тестирование игры. Вскоре, в начале 2017 года, «Гвинт» вошел в стадию открытого бета-тестирования, и игра получила соревновательный режим, а также Pro Ladder – отдельный режим для профессиональных игроков. Стать таковыми можно было, не выходя из дома. Геймеру нужно было подниматься в соревновательном режиме игры (Ladder) на самую верхнюю ступень, то есть 21й ранг, после чего он попадал в Pro Ladder (отдельный соревновательный режим для игроков, которые хотят попасть на коммерческий турнир). В этом формате игра мало чем отличалась от обычного соревновательного режима, кроме одного важного нюанса – люди, которые по окончании сезона занимали первые места рейтинга – попадали в Польшу на официальный турнир по «Гвинту», с денежными призами.

«Гвинт» в киберспорте

Официальные турниры по «Гвинту» разделены на несколько ступеней: Gwent Open, Gwent Chellendger и самый крупный – Gwent Masters с заявленным призовым фондом в $250 тысяч.

Опыта в проведении подобного рода мероприятий у разработчиков, CDPR, не было. Собственно, как и в создании соревновательной онлайн-игры. На самих турнирах сказывалось еще отсутствие режима наблюдателя, необходимого для качественного проведения видеотрансляций виртуальных состязаний. Доходило до того, что первое время на трансляциях чемпионатов разработчикам приходилось в основное видео с матчем врезать видео с картами второго игрока. Выглядело это, мягко говоря, отвратительно. Но зрелищность CDPR компенсировали декорациями локаций, где проводились соревнования.

В феврале 2019 года в Остине, штат Техас, на конференции SXSW Gaming Award «Гвинт» попал в номинацию «Самой перспективной новой игры для киберспорта». Но проиграл это звание в борьбе с другой игрушкой, «стрелялкой» Fortnite. В целом, «Гвинт» в киберспорте, если оценивать его популярность, звезд с неба не хватал, а в сравнении с таким колоссами, как KS:GO, Dota 2 и LoL – так и вовсе походил на любительские соревнования в местном компьютерном клубе.

Но все эти мелочи не сильно тревожили фанатов игры. Они могли болеть за киберспортсменов, обсуждать их ходы на форумах, и старались собрать такую же колоду, как у про-игрока и побеждать соперников в сети, ощущая себя настоящими гроссмейстерами. И вот тут у фанатов стали появляться свои любимчики. Как и в реальном спорте, в виртуальном мире люди норовят болеть за своих земляков. Для украинцев таким кумиром стал про-игрок из Николаева – Александр Шпак, известный под ником ProNEO3001.

Впервые он появился на четвертом чемпионате Gwent Open, где не прошел дальше четвертьфинала, но уже на пятом Gwent Open Александр стал полуфиналистом, а на шестом – попал в финал. И пусть в финале он и уступил победу, проиграв со счетом 2:3 немецкому игроку под ником Kolemoen, но все же «николаевский избранный» стал первым и единственным игроком со всего постсоветского пространства, который смог составить серьезную конкуренцию западным киберспортсменам.

Суммарно за все свои игры на турнирах ProNEO3001 заработал 12 650 вполне реальных долларов. Сумма пусть и небольшая, но впереди маячили Gwent Chellendger и заветный Gwent Masters. Однако этому не суждено было случиться. Весной 2019 года вокруг Александра разгорелся настоящий скандал.

Большая конкуренция в маленькой игре

В майском рейтинговом сезоне решалась судьба последнего слота на главный турнир – тот самый Gwent Masters с призовым фондом в $250 тысяч. Только за попадание на этот чемпионат игрок гарантировано получал $10 тысяч.

Основное противостояние развернулось между двумя киберспортсменами: украинцем ProNEO3001 и австрийцем GamekingAT. Австриец достаточно долго удерживал первую позицию, но в последний день украинцу удалось его обойти. В итоге, именно Александр закончил сезон на первой строчке рейтинга Pro-Ladder.

Как только стало ясно, что на Gwent Masters едет украинский киберспортсмен, на него тут же посыпались обвинения в винтрейде (договорных матчах) и использовании бага игры. По словам обвинителей, в числе которых были про-игроки GamekingAT, Freddybabes и Alessio1996, Александр использовал недоработку создателей игры, попросту говоря баг, который позволял сводить проигрышные матчи в ничью, а также проводил договорные матчи, в которых игроки сдавались ему, тем самым продвигая его по рейтингу.

Игрок Freddybabes выпустил видео со своим расследованием

Ситуация быстро стала накаляться, британский про-игрок Freddybabes назвал Александра подонком, не забыв упомянуть о «бедности украинских игроков», которые готовы пойти на любой обман ради денег. Было предъявлено видео, на котором к концу матча у Александра срабатывает баг, сводящий игру в ничью. На социальном новостном сайте Reddit геймеры стали призывать привлечь нашего земляка к ответственности, и в дело вмешались разработчики. Они заявили, что расследуют ситуацию с использованием багов и винтрейдингом, и вынесут решение.

Что решили CDProjektRED

По словам разработчиков, они обнаружили «убедительные доказательства» того, что ProNEO3001 «использовал баг с целью сведения неблагоприятных матчей в ничью» и «получал подаренные матчи с целью улучшить его положение в рейтинге». Обнаруженные доказательства CD Projekt Red предъявлять почему-то не стали, взамен решили отстранить Александра Шпака от участия в официальных турнирах по «Гвинту» на целый год и заблокировать его аккаунт в игре на 3 месяца.

Вот как на это решение в своем аккаунте в Twitter отреагировал Flake – официальный комментатор турниров по «Гвинту»: «Прощай, клоун».

Реакция

Многие игроки, а в особенности СНГ-комьюнити задалось резонным вопросом – «Почему не были представлены доказательства?». Ведь если вы публично обвиняете профессионального игрока в нечестной игре, то должны и публично предоставить доказательства его нарушений. Но компания CDPR решила не комментировать больше эту ситуацию – в надежде переждать бурю. И это почти удалось. Но недавно Александр Шпак вновь дал о себе знать. Он заявил, что намерен отстоять свою честь и достоинство в польском суде. При этом опубликовал видео, на котором проходит полиграф (детектор лжи), а также предоставил доказательства того, что менеджер по киберспорту от CD Projekt RED может состоять в сговоре с теми самыми про-игроками, которые открыли травлю на него.

Чтобы разобраться в ситуации, УНИАН пообщался с самим proNEO3001 – Александром Шпаком.

Александр, расскажи, как ты познакомился с «Гвинтом»?

Я познакомился с «Гвинтом», когда еще играл в «Ведьмак-3», изначально он был там «игрой в игре». Потом, спустя время мне на почту пришло письмо о закрытом бета-тестировании. Что «Гвинт» уже станет отдельной игрой. Я заинтересовался и ждал, когда мне придет ключ. Так что, можно сказать, что как только «Гвинт» вышел – еще на стадии закрытого тестирования – я сразу начал в него играть. Это был октябрь 2016 года.

Когда захотелось играть в «Гвинт» профессионально?

Мне казалось, что тут все будет развиваться сразу, как в Dota 2, то есть будет закрытое тестирование и на этом же этапе сделают турнир, как был первый The International. По сути уже тогда, в конце 2016 – начале 2017 года я начал думать о турнирах по «Гвинту». Я помню, что в тот период отправил разработчикам письмо, где написал, что хочу попасть на турнир по «Гвинту» и чтобы они уведомили о турнире. Не хотелось пропустить такое событие. Тогда еще не было никаких официальных анонсов о том, что по «Гвинту» будут проводиться чемпионаты. В самой игре даже не было еще про-ладдера. Был только обыкновенный Ладдер.

На твое письмо CDPR ответили?

Да, сказали: «ждите официальных новостей».

Потом в игре появился ProLadder. Как считаешь – эта система попадания на киберспортивые чемпионаты хорошо работает?

Скажу честно, нынешняя система мне не нравится. Раньше рейтинговый сезон длился 2 месяца – было еще нормально. Но потом сезон сократили до месяца и стало хуже. Потому что, когда отбор идет каждый месяц – это очень тяжело. Потому что в такой системе нельзя сыграть небольшое количество игр хорошо, нужно играть очень много. К тому же нынешняя система устроена так, что на турниры будут ездить только первые трое игроков в топе рейтинга. То есть, те игроки, которые заняли в одном сезоне первые три места и те игроки, которые заняли во втором сезоне первые три места – отборочный идет по двум сезонам. А остальные игроки, которые занимали четвертые, пятые, шестые места скорее всего никуда не поедут. Исключение будет если кто-то из игроков в двух сезонах подряд возьмет первое место.

Но все-таки ты смог пробиться на профессиональную сцену. Как ты попал на свой первый турнир?

На свой первый турнир я проходил по отборочным. Там брали 100 лучших игроков из Европы и 100 лучших игроков из США. И в этих отборочных я занял первое место. Сами отборочные проходили в онлайне, их проводила ESL.

Какие у тебя были ощущения, когда ты приехал на турнир?

Было классно. Первые впечатления были супер. Конечно, когда потом начинаешь много ездить, то это начинает приедаться.

В других дисциплинах, к примеру, в KS:GO есть тренер, менеджер, команда. В «Гвинте», получается, игрок совмещает в себе эти должности?

Да. Так и есть. Есть, конечно, некоторые команды, которые подписывают игроков. К примеру, в свое время американская киберспортивная организация coL (compLexity) создала состав по «Гвинту», туда пошли игроки Superjj и Merchant.

Когда получил первые деньги за игру – появилась мысль, что этим можно заниматься постоянно?

Турниры – это классно, но сегодня ты выигрываешь, а завтра – нет. Сколько бы я денег ни заработал, не думаю, что это как-то повлияло на меня. Проблема в том, что, столкнувшись с травлей и последующим баном я понял, что у игроков нет никакой защиты. Вот меня дисквалифицировали, не предоставив никаких доказательств. И на все три года моей игры можно ставить крест.

Поговорим о майском рейтинговом сезоне. По окончании этого сезона ты занял Топ-1, но вскоре получилбан на 3 месяца и был отстранен от участия в турнирах на год. Правильно?

Да.

Сколько времени в день ты тратил на «Гвинт» в том сезоне?

В начале месяца много играл, в середине был спад. Под конец месяца снова стал много играть. Я даже сбрасывал переписку с игроком GameKingAT. Тогда оставалось 3-4 дня до конца сезона и он вырвался на нереальное количество очков. И я уже думал, что невозможно догнать его. Но я ощущал поддержку комьюнити, поэтому не мог опустить руки и сидел играл до последнего. В итоге занял Топ-1.

Когда на тебя начали сыпаться обвинения?

Сразу, как только я выиграл, меня и начали во всем обвинять. Пока длился сезон, никто меня ни в чем не обвинял. А потом Adzikov, FreddyBabes, GamekingAT (про-игроки в «Гвинт», - УНИАН) написали на меня жалобы, что у меня были договорные матчи, что я использовал баг. И все, шум поднялся, набралась критическая масса негатива и меня заблокировали. Я пытался проводить стримы, чтобы показать, как я играю. Пытался связаться с разработчиками, но реальные доказательства не имели никакого значения. Имел значение поднятый шум и травля. И чтобы успокоить сообщество – студия решила меня забанить. Были бы реальные доказательства – их бы как минимум предъявили бы мне, а, по-хорошему, и всему сообществу. Они бы так избежали недоверия и шумихи со стороны нашего комьюнити. Но они этого не сделали.

Одно из главных обвинений было в использовании, как выразились CDPR, «известного бага». Объясни, как работал этот баг?

Я могу судить только со слов тех, кто мне рассказывал. Я лично никогда не использовал этот баг и не могу со стопроцентной вероятностью заявить, что я знаю, как он работает. Поэтому могу исходить из слов Фредди (Freddybabes) и Алессио (Alessio1996). Грубо говоря, нужно было подождать до фитиля, активировать неиспользованный приказ и тогда происходит баг, и игра выдает «ничью».

Мне интересно, откуда у Фредди и Алессио такая информация? Я не знал точно, как этот баг работал, в моем окружении никто этого не знал, а они прям точно знали.

В то время появилось три видео, на которых ты якобы используешь этот баг. Кто выложил эти видео?

Это Алессио обрезал видео и выложил. В этом видео, которое было показано, я сидел и дописывал, какие у соперника карты.

Еще одно обвинение заключалась в том, что игроки, в частности Nik_r, сдавались тебе, чтобы ты мог быстрее продвигаться в рейтинге. Было ли это обвинение обоснованным?

Это вранье. Понимаешь, в чем проблема – у меня есть переписка от 21-22 мая, где я писал в CDPR, что люди в матчах со мной сдаются. И спросил, что мне с этим делать? Мало того, я тогда же написал, чтобы разработчики попросили игроков не сдаваться мне в матчах. Мне ответили: «если ты сам никого не просишь тебе сдаваться, то никаких проблем». А потом в конце месяца меня сами разработчики обвинили в сговоре с игроком Nik_r.

Игрок Никита Рыков - тот самый Nik_r записал видео, где объясняет почему сдался ProNEO3001

Ситуация с Nik_r дошла до самого игрока, и он даже записал видео, где объяснял, почему он тебе сдался…

Да, но по поводу того, что мне сдавались другие игроки разработчики написали так: «мы пообщались с некоторыми игроками и они путаются в своих показаниях. Поэтому мы считаем, что ты виноват». Я не понимаю, как такое возможно. Они даже не захотели меня слушать! Ну, вот по-простому. Есть пункт про договорные игры – они могли бы сказать, что у них есть переписка, в которой я просил определенных игроков сдаваться мне в матчах. Они показывают эту переписку, тогда вопросов нет. Но они этого не делают, потому что таких переписок нет. И при этом все равно обвиняют в договорных матчах. Если нечего предъявить, зачем обвинять?

После того как разработчики заявили, что проведут расследование в отношении тебя – они с тобой связывались?

В какой-то момент я сам написал Торцову – нужно ли мне переживать из-за травли. Он сказал: «Нет. Всем нужно успокоиться и не поддаваться на провокации». Вот и все. А потом меня забанили.

Раз уж ты упомянул Владимира Торцова. Расскажи, кто он такой и как относится в игре «Гвинт»?

Торцов – это менеджер по киберспорту от компании CD Projekt RED.

Насколько я понял, сейчас у тебя есть подозрения в том, что Торцов может лоббировать интересы тех самых игроков, которые в мае ополчились на тебя?

Ну, смотри, GameKingAT был посредственным игроком первые сезоны, пока шла битва на Gwent Open – он не брал первые места, как я. Он не попадал даже в Топ-10. И тут три или четыре сезона подряд берет Топ-1. И нам заявляют, что в этом ничего подозрительного нет. При этом, когда просили открыть статистику его игр, GameKingAT отказался. Что очень странно. И в свете того, что мне открылось, очень похоже на то, что менеджмент по киберспорту в CDPR либо поддерживает этих игроков, либо закрывает глаза на их нечестные действия.

Вот даже опубликовали их конференцию в Discord (мессенджер для геймеров, - Ред.) с их договорными матчами, а разработчики никак не реагируют. А уже несколько недель прошло.

И там все явно. Есть переписки, есть признания Аджикова (Adzikov – польский киберспортсмен), который говорит: «Да, у нас были договорные матчи».

Объясни, что за история с Discord и договорными матчами?

У них в Discord была конференция, где сидели про-игроки, которые просили друг друга сдаться или сыграть в ничью. То есть 80% тех, кто так писал – это были профессиональные и полупрофессиональные игроки. И в этой же конференции состоял Торцов.

Ты тоже мог попасть в эту конференцию?

Нет. Туда можно было зайти только по приглашению. Я бы, наверное, туда никогда не попал. Я в то время английский плохо знал и даже бы не понял, что они там пишут. Сейчас у меня с английским уже получше.

Как ты в таком случае узнал об этой конференции?

Мне слили информацию. Не буду говорить кто. Мне на некоторое время показали эту конференцию, и я нашел там под 50 случаев договорняков за очень короткий период – несколько месяцев. Adzikov же написал в своем сообщении, что у них договорные матчи шли 7 месяцев. Получается, там сотни договорняков были! И о чем тут можно говорить?! Сколько времени прошло, а CDPR никак на это не реагирует, никто из этих игроков не забанен.

Проясним. У игроков Freddybabes, GameKingAT, Adzikov и других был общий чат в Discord, где они просили друг друга сыграть в ничью или слить матч. И в этом же чате состоял менеджер, ответственный за киберспорт в «Гвинте» - Владимир Торцов, который не мог не видеть их договорняков. И эти же люди, в итоге, обвинили тебя в том, что делали они сами. Так получается?

Да. Это просто травля. Есть договорная конференция, существование которой признает менеджер по киберспорту и профессиональный игрок. Есть конкретный период, о котором говорил Аджиков – с декабря 2017 года по июнь 2018 года, когда проводились договорные матчи. И никакой реакции от разработчиков. При этом на меня на стримах и на Reddit обрушивали тонны критики. А вот Аджикова, который теперь признался в договорных матчах, на Reddit люди защищают. Хотя по-хорошему, все кто состоял в этой договорной конференции, заслуживают бана.

Я так понял, никакие доводы CDPR слушать не хочет. И чтобы хоть как-то доказать свою невиновность ты решил пройти полиграф (детектор лжи). Где это происходило?

Это было в Николаеве. Пришел к полиграфологу, сказал, что хочу пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность. У меня было 10-12 вопросов, из них он выбрал два: «Участвовал ли я в договорных матчах?» и «Использовал ли я баги?». И эти два вопроса он расписал еще на 150 вопросов, чтобы со всех сторон спросить по этой теме. Полиграф показал, что я не вру. И что я не участвовал в договорных матчах и не использовал в игре баги.

После этого ты заявил, что хочешь подать в суд на CDPR…

Нет, после этого я отправил письмо и результаты теста на полиграфе в CDPR. Просто у них в пользовательском соглашении написано, что в случае каких-либо судебных разбирательств нужно сначала обратиться к ним. Я и обратился.

По сути ты отправил письмо и результаты полиграфа Торцову, тому человеку, которого ты подозреваешь в сговоре с другими киберспортсменами?

Результаты полиграфа отправил Торцову. И еще написал юридическое письмо с претензией в CDPR. Но у меня еще не было тогда этой переписки с их договорняками. Я узнал о ее существовании только в прошлом месяце.

Что за претензия была в письме юристам CDPR?

Суть претензии была в том, чтобы они с официального сайта убрали информацию о том, что я нарушитель. Они сказали, что моих доказательств, то есть результатов полиграфа, недостаточно для того, чтобы они убрали эту информацию с сайта.

Какой твой дальнейший шаг? Будешь подавать в суд?

Будем с адвокатами подавать в суд в Варшаве. Единственное, пока не ясно, примут или не примут это дело к рассмотрению. Раньше ж таких ситуаций не случалось.

В суде будет дело о клевете?

О защите чести и достоинства. Они же обвинили меня, написали на своем сайте на весь мир, что я нарушитель. И при этом никаких доказательств не предоставили даже мне.

Для чего нужна вся эта история с судом? Ты просто хочешь защитить свое имя или же восстановить репутацию, как про-игрока, чтобы участвовать в турнирах по другим играм?

Конечно, хочется и того и другого. Но будем смотреть по факту, что получится из этого. Сейчас тяжело делать прогнозы, я не знаю, как все будет развиваться в суде. Но как бы там ни сложилось, я все равно буду играть в игры – если не как киберспортсмен, то просто как обычный игрок. Потому что мне это нравится.

Есть мысли, в какую игру теперь перейти?

Есть идея перейти в карточную игру от создателей LoL – Legends of Runeterra.

Самый очевидный вариант – не было ли мысли перейти в Hearthstone – карточную игру по мотивам вселенной Warcraft?

Я играл в Hearthstone. Около 16 тысяч игр провел. Брал легенду, но не участвовал в турнирах, потому что не хотелось. Я просто играл. Но в HS слишком много рандома и мне не нравились ситуации, когда у тебя не заходят пару важных карт и тебя за несколько первых ходов просто уничтожают и ты с этим ничего не можешь сделать.

А есть идеи зарабатывать на стримах?

Я стримлю. Но я не очень общительный человек. Я захожу играть, и я хочу играть в свое удовольствие. Играть на стриме – это нужно развлекать людей, общаться с ними, поддерживать диалог, отвечать что-то.

Когда я играл в Гвинт и у меня были стримы по несколько часов, где я просто молчал, а меня смотрели под 200 человек. И я понимаю, что я не тот стример, который интересен людям.

Сейчас ты играешь в «Гвинт»?

После того, как меня в мае забанили, я в «Гвинт» больше не играю.

Сергей Коршунов