В Playstation Store начались распродажи со скидками до 83%

В рамках акции цены были снижены на 148 игр. УНИАН сделали подборку самых интересных предложений

Сегодня в Playstation Store стартовали несколько распродаж: с «играми до 650 грн» и «играми до 400 грн». В рамках акции цены были снижены на 148 игр. Максимальный размер скидок составляет 83% от первоначальной цены.

Самые интересные предложения

Deus Ex: Mankind Divided – 159 грн (скидка 83%)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – 299 грн (скидка 83%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 159 грн (скидка 83%)

Sleeping Dogs: Definitive Edition – 159 грн (скидка 83%)

Just Cause 3: XXL Edition – 259 грн (скидка 72%)

Battlefield 1 – 259 грн (скидка 62%)

Need for Speed – 259 грн (скидка 60%)

Watch Dogs – 259 грн (скидка 60%)

Child of Light – 249 грн (скидка 49%)

Valiant Hearts: The Great War – 159 грн (скидка 36%)

Batman: Arkham Knight – 419 грн (скидка 35%)

Полный список всех игр со скидками можно посмотреть здесь.

Также сегодня в PS Store появилось новое «Предложение недели». Kingdom Hearts III – ролевой боевик с героями мультфильмов Disney можно получить с 67% скидкой – за 560 грн. А за 659 грн приобрести комплект Kingdom Hearts «Все в одном», который включает в себя три игры:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III

Напоминаем, обладатели подписки PS Plus в этом месяце могут бесплатно получить японскую Action/RPG с историческим уклоном – Nioh и хоррор Outlast 2