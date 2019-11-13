В Playstation Store начались распродажи со скидками до 83%
15:32, 13 ноября 2019Игры
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В рамках акции цены были снижены на 148 игр. УНИАН сделали подборку самых интересных предложений
Deus Ex: Mankind Divided - отличный стэлс-экшн о проблемах мира будущего можно взять со скидкой в 83% / скриншот
Сегодня в Playstation Store стартовали несколько распродаж: с «играми до 650 грн» и «играми до 400 грн». В рамках акции цены были снижены на 148 игр. Максимальный размер скидок составляет 83% от первоначальной цены.
Самые интересные предложения
- Deus Ex: Mankind Divided – 159 грн (скидка 83%)
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – 299 грн (скидка 83%)
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 159 грн (скидка 83%)
- Sleeping Dogs: Definitive Edition – 159 грн (скидка 83%)
- Just Cause 3: XXL Edition – 259 грн (скидка 72%)
- Battlefield 1 – 259 грн (скидка 62%)
- Need for Speed – 259 грн (скидка 60%)
- Watch Dogs – 259 грн (скидка 60%)
- Child of Light – 249 грн (скидка 49%)
- Valiant Hearts: The Great War – 159 грн (скидка 36%)
- Batman: Arkham Knight – 419 грн (скидка 35%)
Полный список всех игр со скидками можно посмотреть здесь.
Также сегодня в PS Store появилось новое «Предложение недели». Kingdom Hearts III – ролевой боевик с героями мультфильмов Disney можно получить с 67% скидкой – за 560 грн. А за 659 грн приобрести комплект Kingdom Hearts «Все в одном», который включает в себя три игры:
- Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX
- Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue
- Kingdom Hearts III
Kingdom Hearts III – главный герой Сора и персонажи Disney / Kingdomhearts.com
Напоминаем, обладатели подписки PS Plus в этом месяце могут бесплатно получить японскую Action/RPG с историческим уклоном – Nioh и хоррор Outlast 2
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