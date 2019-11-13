Создатели украинского шутера Metro: Exodus показали второе дополнение к игре

В дополнение «История Сэма» уже успела сыграть японская разработчица Икуми Накамура

Украинские разработчики, студия 4A Games на своей странице в Twitter намекнули на новое сюжетное дополнение к Metro: Exodus.

Разработчики выложили фотографию, на которой посетившая студию Икуми Накамура (креативный директор Tango Gameworks) играет в новое сюжетное DLC. «Провели день с прекрасной Икуми Накамурой и показали ей кое-что. Можете догадаться, что это?», – написали создатели Metro: Exodus.

В кадре хорошо виден разрушенный Золотой мост Владивостока. Именно в этом городе и развернется сюжетное дополнение под названием «История Сэма». Второе и последнее из заявленных DLC расскажет о бывшем морском пехотинце из охраны американского посольства в Москве. Сэм оставит поезд «Аврора», на котором герои путешествовали по разрушенной России и в поисках пути в США попадет во Владивосток, разрушенный колоссальным цунами.

О чем Metro: Exodus

Metro: Exodus – это третья часть украинского шутера от первого лица основанного на серии романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в 2035 году на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны более 20 лет назад. Главный герой Артем, с группой выживших рейнджеров ордена «Спарты» отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде «Аврора» и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.

Трейлер Metro: Exodus

Релиз дополнения «История Сэма» намечен на начало 2020 года.