Создатель легендарной игры Doom получил премию VR Awards 2019 за достижения в индустрии виртуальной реальности

Разработчик посчитал награду преждевременной

В Лондоне прошла ежегодная церемония VR Awards 2019 – это событие, которое посвящено выдающимся достижениям в индустрии виртуальной реальности.

Как проходила VR Awards 2019

На мероприятие съехались свыше 300 деятелей, связанных с техническими инновациями, игровой индустрией, кинематографом, социальным опытом и маркетинговыми кампаниями. Победителей в 9 категориях выбирали более 80-ти экспертов.

Главный приз – «лучшее VR-устройство года» был отдан автономному шлему виртуальной реальности Oculus Quest от компании Oculus VR. А технический директор компании Oculus и соучредитель студии id Software Джон Кармак (Doom, Wolfenstein) стал лауреатом премии VR Awards 2019 «за жизненные достижения».

Речь Джона Кармака на церемонии VR Awards 2019

На церемонии вручения премии создатель «Дума» не смог присутствовать лично, поэтому обратился с благодарственной речью через видео, где объяснил, почему считает эту награду преждевременной. «Я часто бываю немного раздражительным в офисе, потому что совершенно недоволен темпами нашей работы. Надевая шлем виртуальной реальности, я понимаю его магию, но мозг всегда напоминает мне о работе, которую еще предстоит сделать. Так что, прежде чем я действительно почувствую себя хорошо, вспоминая о своих достижениях, пройдет еще некоторое время», – сказал Джон Кармак.

Также стоит отметить, что «лучшей VR-игрой года» оказалась A Fisherman's Tale от разработчиков из студии Innerspace VR.

Трейлер A Fisherman's Tale