Blizzard опубликовала новый рассказ по игровой вселенной Overwatch, он посвящен Ангелу

Вместе с рассказом Blizzard показала новый облик Ангела, который можно получить в Overwatch уже сегодня

Компания Blizzard в своем Twitter-аккаунте опубликовала новый 24-страничный рассказ по вселенной Overwatch. Он носит название «Валькирия» и посвящен персонажу Ангел.

Прочитать рассказ на английском языке можно здесь.

Сюжет переносит читателей в Каир, где Ангела Циглер (Ангел), Ана Амари вместе с Джеком Моррисоном (Солдат 76) столкнулись с войсками «Когтя». Из рассказа фанаты могут узнать, как Ангел спасла мальчика и девочку, которые потеряли своих родителей, какие события подтолкнули ее присоединиться к Уинстону и организации Overwatch, а также другие подробности из биографии Ангела.

В конце рассказа, на последних страницах Blizzard представила новый облик Ангела и значок профиля. Их можно будет открыть в новом мини-событии, которое начнется в игре уже сегодня.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.

Трейлер Overwatch

Также, стоит напомнить, что недавно Blizzard анонсировала Overwatch 2. Во второй части командного шутера появятся сюжетные миссии, новые локации и персонажи, а также новый режим Натиск. Игроки смогут перенести свои достижения и коллекцию из первой части игры во вторую.

Трейлер Overwatch 2