Call of Duty: Mobile всего за месяц скачали 148 миллионов раз

По количеству загрузок Call of Duty: Mobile не смогла обойти только Pokemon GO

Онлайн-шутер для смартфонов Call of Duty: Mobile всего за месяц после релиза скачали 148 миллионов раз в App Store и Google Play.

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Такие данные сегодня опубликовала аналитическая фирма Sensor Tower. По данным компании, с момента выхода игры на IOS и Android 1 октября по 1 ноября Call of Duty: Mobile успел заработать $53,9 млн. Интересно, что большую часть дохода – 60% разработчикам принесли пользователи IOS.

Трейлер Call of Duty: Mobile

Кроме того, по количеству загрузок в первый месяц после релиза игра обошла Mario Kart Tour (123,9 млн загрузок), а также своих конкурентов – PUBG Mobile (60,7 млн загрузок) и Fortnite (35 млн загрузок), показав таким образом второй самый успешный старт в истории мобильных игр. Первенство все еще принадлежит игре Pokemon GO, которую в первый месяц с момента релиза скачали 163 миллиона раз.

О чем Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile – это free-to-play шутер от первого лица, созданный специально для мобильных устройств студией Tencent и компанией Activision. Мобильная Call of Duty предоставляет геймерам несколько режимов, включая стандартную сетевую командную игру и «Королевскую битву». Также немаловажной особенностью стало то, что в игре представлены многие классические карты, полюбившиеся фанатам линеек Modern Warfare и Black Ops. Кроме того, в игре красочная графика и очень интуитивное управление, с которым легко справится даже новичок.