Авторы Star Wars Jedi: Fallen Order запретили публикацию рецензий критиков до начала продаж игры

Разработчики снимут эмбарго на публикацию обзоров Fallen Order только в день релиза – 15 ноября

Агрегатор Metacritic в своем Тwitter-аккаунте сообщил, что эмбарго на публикацию отзывов на игру Star Wars Jedi: Fallen Order спадет только в четверг, 14 ноября, в 21:00 по тихоокеанскому времени. Это значит, что по киевскому времени первые отзывы игроки увидят только в 7 утра 15 ноября – в день релиза самой игры.

Зачастую, такое позднее снятие эмбарго на рецензии показывает неуверенность разработчиков, в данном случае студию Respawn Entertainment, а также издателя Electronic Arts в собственном проекте.

О чем Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order – это action-adventure от третьего лица во вселенной Звездных Войн. Действия «Павшего ордена» развернуться после событий третьего эпизода киносаги «Звездные войны». Главным героем игры станет молодой падаван Кэл Кестис, которому удалось выжить после уничтожения «Ордена джедаев».

Трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Также Fallen Order интересен в первую очередь тем, что это первая крупная сюжетная игра по вселенной «Звездных войн» за долгое время. Последние годы фанатам приходилось довольствоваться только шутерами Star Wars: Battlefront и Battlefront 2.

Игра Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября на PC, Xbox One и Playstation 4.