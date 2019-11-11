Sony запатентовала новый девайс для консолей за год до выпуска Playstation 5

Создатели Playstation 5 работают над еще одним игровым устройством

Недавно компания Sony зарегистрировала патент на новое устройство, которое внешне похоже на картридж. Патентная заявка была подана еще в июне в Национальный институт промышленной собственности Бразилии, а утвердили ее только на прошлой неделе.

Устройство попало в категорию 14.99 «Разное». В Японии под таким классификационным номером регистрируют «Электронные игровые аксессуары», сообщает нидерландский портал LetsGoDigital.

Судя по заявке, картридж разработал Юджин Морисава, старший арт-директор по корпоративному дизайну в Sony Interactive Entertainment. В 2018 году Морисава уже регистрировал устройство для детского набора по программированию Sony Toio. Однако новый картридж внешне отличается от девайса для Toio и вероятно предназначен для другой консоли.

Напомним

Предстоящая консоль от Sony – Playstation 5, которая выйдет в конце 2020 года, будет использовать Blu-ray диски. А последняя портативная консоль Sony – PS Vita использовала флэш-карты. Вероятней всего Sony рассчитывает вернуться на рынок портативных приставок и повторить успех своего конкурента – компании Nintendo, которая в 2017 году выпустила гибридную консоль Switch. Однако утверждать это еще рано, так как сама компания, после провала PS Vita неоднократно заявляла о том, что не хочет возвращаться к производству портативных консолей.