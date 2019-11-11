NAVI выиграли киберспортивный чемпионат по Rainbow Six - Pro League и заработали $100 тысяч (видео)

Natus Vincere обыграли в финале DarkZero Esports со счетом 2:0.

На минувших выходных, 9-10 ноября, в Токонамэ (Япония) состоялся итоговый этап десятого сезона чемпионата Rainbow Six Pro League с призовым фондом в $628 тысяч. На нем команда Natus Vincere заняла первое место, обыграв в финальном матче американскую команду DarkZero Esports со счетом 2:0.

По результатам десятого сезона Pro League Natus Vincere заработали $100 тысяч, сообщает официальный сайт команды.

Как прошел чемпионат

В четвертьфинале турнира соперником NaVi стала команда Wildcard Gaming. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Natus Vincere. Такой же результат – 2:1 NaVi показали в полуфинале против команды Team Reciprocity. И уже в гранд-финале, против североамериканской команды DarkZero Esports ребята из Natus Vincere одержали уверенную победу 2:0.

Финал Rainbow Six Pro League

Все участники плей-офф получили приглашения на Major-турнир 2020 года — Six Invitational 2020. Чемпионат пройдет в городе Монреаль (Канада) с 7 по 16 февраля.