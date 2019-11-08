Death Stranding – новая игра легендарного Хидео Кодзимы вышла и разочаровала игроков

Игра о тяжелых буднях курьера в мире постапокалипсиса понравилась далеко не всем. УНИАН узнал мнения критиков и игроков о Death Stranding.

Сегодня, 8 ноября, состоялся релиз Death Stranding – долгожданной игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.

Сюжет

Игра показывает мир будущего, где произошел страшный катаклизм, США лежат в руинах, а по земле бродят смертоносные твари. Горстки уцелевших людей прячутся в подземных убежищах, а на поверхность выходят только курьеры, которые доставляют еду, медикаменты и другие полезные припасы. Одним из таких стал главный герой игры – Сэм Портер Бриджес, его сыграл и озвучил Норман Ридус. Звезда «Ходячих мертвецов» не единственная знаменитость в игре. В Death Stranding также сыграли актер Мадс Миккельсен, девушка Бонда Леа Сейду и режиссер Гильермо дель Торо. Однако несмотря на звездный состав и большой ажиотаж игра оказалась не такой идеальной, как надеялись фанаты.

Death Stranding – первые отзывы

На агрегаторе рецензий Metacritic мнения о Death Stranding разделились – у игры 83 балла от критиков и всего 6.1 балла от игроков – на основе 1638 отзывов.

За что хвалят:

В целом игру хвалят за идею, внимание к деталям и визуальный дизайн.

«Death Stranding создал новы жанр. Death Stranding – это шедевр, который мог быть создан только в голове такого человека, как Хидео Кодзима», – так написали журналисты портала Atomix.

«Death Stranding – это новый игровой опыт с захватывающими фотореалистичными и сюрреалистическими визуальными эффектами, выходящими за рамки обычных видеоигр», - пишет японский IGN.

«Death Stranding – самая странная ААА-игра, в которую я играл в этом году, и я считаю это комплиментом. Представьте себе сериал «Lost» с его постоянно меняющейся сюжетной линией о персонажах, застрявших на мистическом пляже вперемешку с геймплеем из Minecraft и вы получите представление об игре студии Kojima Productions», – пишет Washington Post.

За что ругают Death Stranding:

В целом большинство критики досталось однообразному игровому процессу, где большую часть времени игроку нужно просто доставить очередной груз из точки А в точку Б.

«Очень разочарован. Death Stranding портят ужасные игровые механики. Ощущение, что Кодзима не мог определиться – он делает фильм или игру», – пишет игрок Infinitylol.

Игрок под ником Germaniumer жалуется на пустой открытый мир, в котором нечем заняться: «Смотришь кино, идешь, смотришь кино, идешь…. Это все что есть в игре».

«Симулятор ходьбы. Скучный геймплей. Большой провал переоцененного Кодзимы», – пишет Marlonbm.

Геймплей Death Stranding

Игра доступна на PS4 и стандартное издание стоит 1899 грн. На ПК релиз игры состоится летом 2020 года.