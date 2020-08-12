Мощный звездопад в ночь с 12 на 13 августа: как правильно загадывать желание

В августе часто бывают звездопады.

В ночь с 12 на 13 августа ожидается звездопад Персеиды. Поэтому вам стоит выделить время, чтобы не только полюбоваться красивым зрелищем, но и загадать заветное желание.

Но загадывать тоже нужно уметь, передает slovofraza.

Читайте такжеТранзитный Марс: астролог предупредила о наступлении опасного периода

Для того чтобы Вселенная вас услышала и исполнила желание, нужно его правильно сформулировать. Поэтому стоит соблюдать несколько правил: верить в то, что мечта станет реальностью; никому не говорить о своем желании; не зацикливаться на нем.

Также важно загадывать конкретное желание, а не абстрактное. И желательно уместить его в одно предложение. Например, вы хотите денег. Но нельзя загадывать: "Я хочу много денег". Нужно написать: "Я хочу 1000 долларов" или "Я хочу BMW M6". Если вы не будете правильно формулировать желания, то они могут исполниться вовсе не так, как вы хотели.

Озвучить желание вслух нужно тогда, когда вы увидите падающую звезду. В момент, когда свет погаснет, Вселенная откликнется. И не мало важным нюансом является то, что вам не стоит зацикливаться на своем желании и злиться, если оно не исполнилось прямо сейчас. Поблагодарите Вселенную и идите к своим целям. Тогда все ваши мечты обязательно исполнятся.

Другие новости по теме:

12 августа ожидается пик звездопада Персеиды. Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака, который поможет сделать этот день продуктивным и ярким

Три знака Зодиака ждет денежный период

Астролог назвала четыре знака Зодиака, у которых в августе закончится сложный период

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram