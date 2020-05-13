Астрологи назвали знаки Зодиака с самой мощной интуицией

Скорпионы предсказывают будущее лучше абсолютного большинства знаков Зодиака, потому что звезды и планеты наделяют их невероятной интуицией.

Астрологи выделяют четыре Знака, которым чаще других удается предсказывать будущее и чувствовать приближающиеся перемены в разных сферах жизни.

Об этом пишет slovofraza.

Дева

Девы — одни из самых мудрых людей, у которых дар предвидения основан на наличии необъяснимых предчувствий. Иной раз это жизненный опыт, а в другой ситуации это чистое везение и интуиция. Так или иначе, но Девам звезды постоянно помогают заглядывать за горизонт событий. Уже с самого детства Девы нередко повторяют фразу «я же говорил/говорила», которую окружающие так не любят. Складывается ощущение, что люди этого Знака знают что-то такое, чего не знает никто другой. Они как антенна, перехватывающая засекреченные послания Вселенной. Это один из немногих, но крайне важных талантов Дев, который помогает им идти по жизни с наименьшими потерями. Они хорошо чувствуют людей — им всегда заранее известно, кому можно доверять, а кому нет.

Скорпионы предсказывают будущее лучше абсолютного большинства знаков Зодиака, потому что звезды и планеты наделяют их невероятной интуицией. Шестое чувство Скорпионов — это, пожалуй, одна из их самых явных сильных сторон. Эти люди могут чувствовать проблемы и беды задолго до их появления. Если Скорпион говорит вам, что близится что-то нехорошее, лучше не обходить эти слова стороной. Представители данного Знака нередко предсказывают и что-то позитивное. Им везет на любовные предсказания. Они всегда задолго до судьбоносной встречи чувствуют, что скоро в их жизни появится любимый человек, который изменит всё к лучшему. Также Скорпионы нередко ощущают приближение неурядиц в работе, скорое начало больших проблем во всем мире.

Козерог

Талант Козерогов далек от магии и интуиции. Он основан только на их богатом жизненном опыте, наблюдательности и знаниях, которые они получают от окружающих. Эти люди не прекращают учиться день ото дня, разбирая чужие ошибки. Они учатся не только на последствиях своих действий, но и впитывают всё, чем с ними делятся близкие, друзья, окружающие. Это дает им возможность предсказывать будущее, потому что они очень многое знают о некоторых сферах и аспектах жизни. Козероги могут предугадывать события и поведение людей, что помогает им не терять успех, зарабатывать уважение и слышать восхищенные слова и комплименты в свой адрес.

Водолей

Водолеи очень похожи на Козерогов, потому что они тоже не перестают обучаться в любом возрасте. Их мощная тяга к знаниям помогает изучать все грани человеческого поведения. Водолеям свойственно изучать каждую мелочь в той сфере, которая им интересна. Это и дает им возможность все лучше, чаще и четче предсказывать будущее с течением времени. Также астрологи отмечают, что у Водолеев есть особая «чуйка» на талантливых людей. Они с легкостью могут сказать, кто будет успешен, а кто нет. Они без особого труда определяют способность людей преодолевать препятствия и быть преданными своему делу.