Астрологи назвали знаки Зодиака с лучшим чувством юмора

В любой ситуации Лев держится гордо, но всегда способен посмеяться над собой.

Каждый знак Зодиака уникален, имеет черты присущие только ему. У кого-то такой чертой является отличное чувство юмора.

Об этом сообщает slovofraza.

Лев

Читайте такжеИзвестный астролог назвал знаки Зодиака, которых в июле ждет невероятный триумфЛев склонен к самоиронии, никогда не боится выглядеть смешно или глупо. Ему присущ интеллектуальный юмор, отличный рассказчик, всегда знает, на чем стоит сделать акцент, чтобы история вышла запоминающийся и остроумной. В любой ситуации Лев держится гордо, но всегда способен посмеяться над собой. Любит приукрашивать, чтобы сделать рассказ смешнее. Поэтому, начав рассказывать историю, к вечеру Лев может дополнить ее множеством остроумных деталей, но от этого она может стать слегка нереалистичной. Такой подход нравится не всем окружающим.

Рак

Раки имеют отличное чувство юмора и хорошо чувствуют собеседника. Их стезя – это сатира и преувеличение фактов. Из-за такого подхода могут показаться глупее. Ракам нравится актерская игра, они используют такой элемент в повседневной жизни. Довольно обидчивые люди, но при этом могут направить свои шутки на себя. Но Раки могут шутить не на все темы, например, пошлые шутки не для них.

Телец

Оптимистичный и позитивный знак Зодиака. Старается все перевести в шутку. Несмотря на все это, Тельцы очень тактичные люди, никогда не обидят собеседника, так как уважают чувства окружающих. Всегда в курсе всех новостей, отлично чувствуют иронию. Шутки Тельца утонченные, понять их может не каждый.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram