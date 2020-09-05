Астрологи назвали самые семейные знаки Зодиака, для которых родственные узы стоят на первом месте.
Среди них - Водолей, Лев и Дева. Об этом пишет MixNews.
Водолей
Водолеи много времени уделяют семье. Брак с этим знаком всегда крепкий, так как они много значения вкладывают в построение здоровых отношений. Они часто и многое прощают своей второй половинке.
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Лев
Львы - однолюбы, они настроены на серьезные отношения. В семье Лев часто берет на себя обязанность оберегать и поддерживать семейный очаг. Шумным вечеринкам представители данного знака Зодиака всегда предпочтут семейный вечер.
Девы
Представители этого знака Зодиака ценят семейные узы превыше всего. В любой проблемной или сложной ситуации Девы отложат свои дела, так как родственные связи для них очень важны. Но к выбору партнера они подходят достаточно скрупулёзно.
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