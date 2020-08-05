Астрологи назвали знаки Зодиака, притягивающие деньги: кто возглавил рейтинг

У Близнецов с деньгами взаимная любовь и притягательность.

Некоторым людям деньги достаются легче, чем всем остальным. Астрологи убеждены, что это зависит от знака Зодиака, под которым родился человек, и называют знаки Зодиака, притягивающие деньги.

Об этом пишет "Сегодня".

Представители этого знака зодиака очень амбициозные, поэтому мечты о путешествиях, яхте и дорогих вещах становятся явью очень скоро. У Тельцов вся жизнь вращается вокруг денег. Они любят их тратить, поэтому стремятся любыми способами заработать их.

Близнецы

У Близнецов с деньгами взаимная любовь и притягательность. Они умеют хорошо считать и преумножать. Они легко справляются даже с самыми сложными задачами, которые доставляют не только удовольствие от процесса, но и хороший доход. Близнецы готовы много работать ради финансового успеха и добиваются желаемого.

Представители этого знака зодиака любят тратить деньги и особенно на себя. Именно это подстегивает их работать и достигать больших результатов. Они умеют не только много работать и зарабатывать, но и экономить, а не транжирить все. Вместе с тем Девы не жадные и всегда могут выручить, если нужны деньги.

Стрелец

Стрельцы склонны накапливать деньги. А все потому, что они умеют мечтать и делают это по полной. Ради получения новых эмоций они готовы на многое, поэтому и не ленятся.

Как сообщал УНИАН, гороскоп Павла Глобы сулит значительную прибыль некоторым зодиакальным представителям в августе.

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