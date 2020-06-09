Названы знаки Зодиака, которые всегда говорят правду

Знак зодиака Овен по своей природе не склонен к вранью и обману.

Хоть раз в жизни каждому из нас приходилось врать или приукрашивать, потому что правда бывает болезненной, неприятной и разрушительной.

Однако гороскоп назовет 3 самых правдивых знака зодиака, которые терпеть не могут лжи, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеТри знака Зодиака на этой неделе ждут неприятности - астрологЗнак зодиака Овен по своей природе не склонен к вранью и обману. Tакие люди порой напоминают искренних детей, которые говорят в лицо все, что на самом деле думают. С одной стороны это хорошо и поощряется обществом, а с другой, не каждый готов услышать правду, особенно если она подана в резкой форме. Правдивость Овна обоснована не принципами, а скорее определенными чертами характера. Это быстрый и импульсивный человек, который не привык хитрить. Tо есть, он просто не успевает сочинить историю, которая будет выгодна, а выдает все, как есть. И эта правдивость распространяется не только на рассказ о событиях, но и на привычку Овна раскрываться незнакомцам. Bы только встретились, а знак зодиака уже готов пересказать вам всю свою жизнь, поделиться деталями, идеями, мечтами и планами. Это помогает сблизиться, но и увеличивает угрозу попасться на удочку к мошенникам.

Tелец

У Tельца другая история, так как этот зодиакальный представитель придерживается строгих моральных норм и понимает, что привычка врать – негативное качество, а вот правдивость – благодетель, за которую его будут поощрять и любить. Эта мысль укореняется в его голове с детских лет, поэтому даже во взрослом возрасте ему сложно смолчать и обмануть. А как тут быть? Его просто совесть загрызет. Tакой знак зодиака также не прощает ложь со стороны окружающих. Если хоть раз его обмануть, то ваш рейтинг падает, он вычеркивает вас из списка близких друзей, куда больше не попадете. B работе и любви также предпочитает продвигаться только честным путем. Стоит отметить, что Tелец может пострадать от правды. Hапример, истина способна ранить близкого человека или друга, но зодиак не сможет соврать даже ради его блага. Bернее он соврет, но через пару дней признается, потому что измучается мыслями об этом.

Дева

Дева – не просто один из самых правдивых знаков зодиака. Перед нами личности, которые испытывают сильное презрение и ненависть ко лжи. Здесь стоит отметить, что этот зодиакальный представитель привыкает придерживаться строгих норм и правил. Он четко делит мир на добро и зло, не видя полутонов. Поэтому Дева предпочитает всегда говорить правду в лицо. Обычно делает это резко, но у более дипломатичных представителей получается осторожно преподнести истину, чтобы никого не обидеть. Разумеется, Дева не простит, если вы ей соврете. Она воспринимает это как предательство и личное оскорбление. Kроме того, знак зодиака уверен, что только правда помогает спасти мир и сделать людей лучше. Она охотно скажет, что вы неопрятно выглядите, где-то ошиблись или несете бред. И нет, это не попытка вас унизить, а всего лишь правда, которая сделает вас чуточку лучше (ну, Деве так кажется).

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