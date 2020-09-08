Гороскоп обещает Близнецам сложный месяц.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в сентябре начнется черная полоса.

Об этом пишет slovofraza.

Гороскоп обещает Близнецам сложный месяц. Зодиакальному представителю придется максимально выкладываться и работать на пределе сил. Над вами нависнет угроза совершить роковую ошибку. Вы рискуете сбиться с намеченной цели. Звезды рекомендуют вам тщательно взвешивать каждый свой шаг.

Bесы

Весы чувствуют себя усталыми и разбитыми. Прислушайтесь к себе и возьмите отпуск. Усталость снижает уровень внимания, из-за чего Bесы все более халатно относятся к рабочим обязанностям. Возьмите отпуск или пользуйтесь выходными, чтобы просто полноценно отдохнуть, это действительно вам необходимо.

Kозерог

У Козерога в сентябре могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Bы продолжаете наваливать на себя все больше работы в надежде вскарабкаться на новую карьерную вершину. Однако без отдыха вы не сможете полноценно работать. Эмоциональное выгорание еще никому не помогало. Пожалейте себя.

Рыбы

Для знака зодиака Рыбы сентябрь может сложиться весьма удачно и благоприятно. Однако существует риск допустить роковую ошибку. Гороскоп запрещает Рыбам торопиться и поддаваться спешке.

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Автор: УНИАН